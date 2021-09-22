Такое заявление на брифинге сделал руководитель прокуратуры Киевской области Алексей Хоменко. Он объяснил, почему эта информация на данный момент является закрытой.
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Почему на данный момент не называют всех версий
По словам чиновника, все еще продолжаются оперативные мероприятия, в частности – осмотр места происшествия. Поэтому он не может публично озвучивать версии – это может навредить следствию.
Ранее Арахамия назвал вероятные версии
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал несколько версий, почему могло произойти нападение. Он предположил, что причиной является борьба с политическим влиянием финансово-промышленных групп. В то же время, по его мнению, это мог быть "привет" от контрабандистов и криминальных авторитетов или "российский след".
Что о нападении говорят у Зеленского
- В Офисе Президента считают, что нападение совершили из-за борьбы команды Зеленского с олигархами. Мол, агрессию и сопротивление из-за разных нововведений там наблюдают уже не первый месяц.
- Кроме этого, у Зеленского обстрел авто Шефира назвали террористическим актом. Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что злоумышленники хотели запугать команду главы государства.
- Также Подоляк объяснил, почему нападавшие попали только в водителя автомобиля, но не ранили самого Шефира. Все потому, что стреляли лежа. С другой стороны сделать это было бы невозможно.