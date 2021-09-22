Такое заявление на брифинге сделал руководитель прокуратуры Киевской области Алексей Хоменко. Он объяснил, почему эта информация на данный момент является закрытой.

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Почему на данный момент не называют всех версий

По словам чиновника, все еще продолжаются оперативные мероприятия, в частности – осмотр места происшествия. Поэтому он не может публично озвучивать версии – это может навредить следствию.

Обратите внимание! Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту нападения. Предварительная квалификация – по статье о покушении на убийство.

Ранее Арахамия назвал вероятные версии

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал несколько версий, почему могло произойти нападение. Он предположил, что причиной является борьба с политическим влиянием финансово-промышленных групп. В то же время, по его мнению, это мог быть "привет" от контрабандистов и криминальных авторитетов или "российский след".

Что о нападении говорят у Зеленского