Нардеп подчеркнул, что кто-то мог воспользоваться отъездом Зеленского в США. Поэтому Шефир стал легкой добычей.
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"Учитывая то, что он (президент – 24 канал) в отъезде и легкая жертва, ведь он не имеет охраны и передвигается самостоятельно, то это было легко сделать", – сказал Арахамия.
Он считает, что есть 3 возможные версии, почему произошел обстрел:
- привет от контрабандистов и криминальных авторитетов;
- русский след;
- накануне решительных изменений борьбы с политическим влиянием финансово-промышленных групп
Арахамия сказал, почему обстреляли авто Шефира: смотрите видео
Главное об обстреле: коротко
- Под Киевом обстреляли автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира.
- Его водитель получил ранение – в него попало 3 пули.
- Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Нападение произошло возле села Лесники.
- Стрелок с места нападения скрылся. Сейчас его ищет полиция: правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".