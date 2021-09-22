Нардеп подчеркнул, что кто-то мог воспользоваться отъездом Зеленского в США. Поэтому Шефир стал легкой добычей.

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"Учитывая то, что он (президент – 24 канал) в отъезде и легкая жертва, ведь он не имеет охраны и передвигается самостоятельно, то это было легко сделать", – сказал Арахамия.

Он считает, что есть 3 возможные версии, почему произошел обстрел:

привет от контрабандистов и криминальных авторитетов;

русский след;

накануне решительных изменений борьбы с политическим влиянием финансово-промышленных групп

Арахамия сказал, почему обстреляли авто Шефира: смотрите видео

Главное об обстреле: коротко