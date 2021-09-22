Таку заяву зробив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк під час брифінгу.
Важливо Відповідь буде сильною, – Зеленський відреагував на замах на свого помічника Шефіра
Він переконаний, що замах здійснили не з особистих мотивів проти Шефіра.
Це був замах на спробу президента зламати систему. Є багато інституцій, які хотіли б залякати команду президента. Шукати особисті мотиви я не бачу підстав. Хоча правоохоронці можуть відпрацювати будь-яку версію,
– сказав Подоляк.
Він додав, що чимало впливових груп можуть стояти за цим замахом, зокрема:
- контрабандисти,
- кримінальні анклави,
- олігархічні структури,
- політичні групи, які мають відношення до сусідньої країни.
Водночас інформацію про те, що вбивство Шефіра міг замовити хтось зі "Слуги народу" Подоляк назвав російською пропагандою.
Що відомо про замах на Шефіра
- 22 вересня неподалік від села Лісники невідомі зчинила напад на помічника Володимира Зеленського Вони випустили понад 10 куль по автомобілю Сергія Шефіра.
- Сам помічник президента не постраждав, але перебуває у стані шоку. Натомість водія з пораненнями доправили до лікарні.
- Як розповів ЗМІ глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Сергій Шефір їздив як сам, так і з водієм. Однак державною охороною він не користувався.
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