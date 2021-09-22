Таку заяву зробив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк під час брифінгу.

Важливо Відповідь буде сильною, – Зеленський відреагував на замах на свого помічника Шефіра

Він переконаний, що замах здійснили не з особистих мотивів проти Шефіра.

Це був замах на спробу президента зламати систему. Є багато інституцій, які хотіли б залякати команду президента. Шукати особисті мотиви я не бачу підстав. Хоча правоохоронці можуть відпрацювати будь-яку версію,

– сказав Подоляк.

Він додав, що чимало впливових груп можуть стояти за цим замахом, зокрема:

контрабандисти,

кримінальні анклави,

олігархічні структури,

політичні групи, які мають відношення до сусідньої країни.

Водночас інформацію про те, що вбивство Шефіра міг замовити хтось зі "Слуги народу" Подоляк назвав російською пропагандою.

Брифінг Подоляка щодо обстрілу авто Шефіра: дивіться відео

Що відомо про замах на Шефіра

На Київщині обстріляли авто Сергія Шефіра: дивіться відео