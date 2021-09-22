Зараз Шефір почувається добре, а його водій у лікарні. Про це на брифінгу щодо нападу повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Сергій Шефір не користувався держохороною
Авто Сергія Шефіра було не броньованим. До того ж помічник президента не користувався охороною. Водій, який постраждав, – був особистим водієм Шефіра і не належав до державної охорони чи іншої державної інституції. Як розповів Подоляк, зараз він у лікарні. Щодо самого Шефіра – з ним усе гаразд, він дає покази правоохоронцям.
Він (Сергій Шефір – 24 канал) зараз почуває себе нормально і перебуває у приміщеннях МВС, де дає відповідні покази,
– розповів радник глави ОП.
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Шефір їздить сам і з водієм
Як розповів ЗМІ глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Сергій Шефір їздив як сам, так і з водієм. За словами Арахамії, це чергувалося орієнтовно раз через раз.
Він їхав на роботу, він зазвичай їздить в 50% випадків сам за кермом, в 50% – з водієм...
– розповів нардеп.
В обстрілі постраждав водій Сергія Шефіра. Він отримав три вогнепальні поранення і був шпиталізований.
Головне про обстріл авто Сергія Шефіра
- Стався напад близько 10 ранку 22 вересня у селі Лісники на Київщині.
- В авто Audi першого помічника Володимира Зеленського випустили щонайменше 10 куль. За даними ЗМІ, його обстріляли з автомата.
- Внаслідок обстрілу постраждав водій Сергія Шефіра, якого забрали у лікарню.
- Нападники з місця обстрілу встигли втекти. Зараз їх шукають: правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".
- В Офісі Президента вважають обстріл терористичним актом, який мав на меті залякати владну команду.