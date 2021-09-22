Як розповів речник президента Сергій Никифоров, попри різні часові пояси, Зеленському одразу ж доповіли про замах на Шефіра.
Важливо Обстріл авто Шефіра під Києвом: усе, що відомо про замах на помічника Зеленського
Никифоров заважив, що офіційна реакція Зеленського з'явиться незабаром. Однак в Офісі Президента вже наголосили, що курс на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться.
Тривожна новина про обстріл автомобіля Сергія Шефіра заскочила президента під час робочого візиту до США. Попри ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію,
– заявив речник українського президента.
Він додав, що виконавець замаху, а також замовники і їхні поплічники не уникнуть покарання.
Новина доповнюється...
Тривожна новина про обстріл автомобіля Сергія Шефіра заскочила президента під час робочого візиту до США.
Попри ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію.
Публічна реакція президента на подію також скоро буде.
Станом на зараз можна сказати, що виконавець замаху, а також замовники і їхні поплічники не уникнуть покарання.
А також, що курс Офісу Президента на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться, і жодні підступні дії на нього не вплинуть.