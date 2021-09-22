Як розповів речник президента Сергій Никифоров, попри різні часові пояси, Зеленському одразу ж доповіли про замах на Шефіра.

Важливо Обстріл авто Шефіра під Києвом: усе, що відомо про замах на помічника Зеленського

Никифоров заважив, що офіційна реакція Зеленського з'явиться незабаром. Однак в Офісі Президента вже наголосили, що курс на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться.

Тривожна новина про обстріл автомобіля Сергія Шефіра заскочила президента під час робочого візиту до США. Попри ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію,

– заявив речник українського президента.

Він додав, що виконавець замаху, а також замовники і їхні поплічники не уникнуть покарання.

Новина доповнюється...

Тривожна новина про обстріл автомобіля Сергія Шефіра заскочила президента під час робочого візиту до США.

Попри ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію.

Публічна реакція президента на подію також скоро буде.

Станом на зараз можна сказати, що виконавець замаху, а також замовники і їхні поплічники не уникнуть покарання.

А також, що курс Офісу Президента на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться, і жодні підступні дії на нього не вплинуть.