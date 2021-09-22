Мовляв, у такий спосіб главу держави та його близьке оточення хотіли залякати. Про це Шефір розповів на брифінгу очільника МВС щодо обстрілу.

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Ціль – моральний стан президента

Помічник Зеленського наголосив, що у тому, що сталося, безперечно бачить лише одну ціль. Річ, мовляв, зовсім не у ньому, а в тому, що він є близьким товаришем політика.

Ціль – президент, його морально-психологічний стан. Намагалися залякати,

– переконаний Шефір.

Він також повідомив подробиці про напад. Водій, зазнавши поранення, продовжував їхати, аби відірватися від нападників. Саме це, на думку Шефіра, й врятувало їм життя.

Шефір є давнім другом Зеленського

Шефір, як і президент Зеленський, родом з Кривого Рогу. Восени 1995 року Сергій разом зі старшим братом Борисом організували у рідному місті фестиваль КВК. Тоді вони й запросили чинного главу держави у команду "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит". Так почалася їхня довголітня дружба.

Пізніше вони разом переїхали до Москви, де жили й працювали в одній квартирі та виводили свою команду КВК до перемоги у вищій лізі. У 2003 році лідери команди "95 квартал" вирішили створити власну медіакомпанію з однойменною назвою та повернулися до Києва.

Зверніть увагу! Коли Зеленський прийшов до влади, ЗМІ писали, що він може очолити його адміністрацію. Втім, у травні 2019 року він став першим помічником президента