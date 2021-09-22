Шефір виступив під час брифінгу глави МВС Дениса Монастирського. Він розповів, що "було моторошно".

Важливо Обстріл авто Шефіра під Києвом: усе, що відомо про замах на помічника Зеленського

Поранений водій не зупинився

За словами помічника Зеленського, поранений водій поїхав далі. Довелось пришвидшитись.

"Не розумію причин. Розумію, що їхали...Раптом почули постріли. Водій – молодець", – сказав Шефір.

Потім Шефір подзвонив у поліцію та міністру внутрішніх справ. Натомість "швидка" забрала водія.

Хотіли залякати владу

Політик зазначив, що чув "ідіотські" версії щодо нападу. Він наголосив, що ніяких конфліктів у команді немає.

Все, що можу сказати про свою думку. Замах здійснили з метою залякування вищого ешалону влади,

– сказав Шефір.

Проте, за його словами, Зеленського не залякаєш.

Шефір прокоментував замах, дивіться відео:

Обстріл авто Шефіра: що відомо

Між селами Круглик і Ходосівка, що на Київщині, 22 вересня невідомі обстріляли машину помічника Володимира Зеленського. Вони випустили понад 10 куль по авто.

Поранили водія, його вже прооперували.

Як розповів ЗМІ глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Сергій Шефір їздив як сам, так і з водієм. Однак державною охороною він не користувався. За словами Арахамії, машину чекала засідка біля лісу.

Поліція шукає нападників. Відкрили справу про замах на життя.

На напад відреагував і президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває в США. Політик наголосив, що "передавати привіт пострілами з лісу в авто мого друга – це слабкість", а відповідь же буде сильною. Післля виступу на Генасамблеї ООН Зеленський повернеться до Києва.

На Київщині обстріляли авто Шефіра, дивіться відео: