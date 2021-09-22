Шефир выступил во время брифинга главы МВД Дениса Монастырского. Он рассказал, что "было жутко".

Важно Обстрел авто Шефира под Киевом: все, что известно о покушении на помощника Зеленского

Раненый водитель не остановился

По словам помощника Зеленского, раненный водитель поехал дальше. Пришлось ускориться.

"Не понимаю причин. Понимаю, что ехали... Вдруг услышали выстрелы. Водитель – молодец", – сказал Шефир.

Затем Шефир позвонил в полицию и министру внутренних дел. А "скорая" забрала водителя.

Хотели запугать власть

Политик отметил, что слышал "идиотские" версии о нападении. Он отметил, что никаких конфликтов в команде нет.

Все, что могу сказать о своем мнении. Покушение совершили с целью запугивания высшего эшелона власти,
– сказал Шефир.

Однако, по его словам, Зеленского не запугаешь.

Шефир прокомментировал покушение, смотрите видео:

Обстрел авто Шефира: что известно

  • Между селами Круглик и Ходосовка Киевской области, 22 сентября неизвестные обстреляли машину помощника Владимира Зеленского. Они выпустили более 10 пуль по авто.
  • Ранили водителя, его уже прооперировали.
  • Как рассказал СМИ глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Сергей Шефир ездил как сам, так и с водителем. Однако государственной охраной он не пользовался. По словам Арахамии, машину ждала засада возле леса.
  • Полиция ищет нападавших. Открыли дело о покушении на жизнь.
  • На нападение отреагировал и президент Владимир Зеленский, который сейчас находится в США. Политик подчеркнул, что "передавать привет выстрелами из леса в авто моего друга – это слабость", а ответ же будет сильным. После выступления на Генассамблее ООН Зеленский вернется в Киев.

На Киевщине обстреляли авто Шефира, смотрите видео: