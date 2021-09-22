Шефир выступил во время брифинга главы МВД Дениса Монастырского. Он рассказал, что "было жутко".

Важно Обстрел авто Шефира под Киевом: все, что известно о покушении на помощника Зеленского

Раненый водитель не остановился

По словам помощника Зеленского, раненный водитель поехал дальше. Пришлось ускориться.

"Не понимаю причин. Понимаю, что ехали... Вдруг услышали выстрелы. Водитель – молодец", – сказал Шефир.

Затем Шефир позвонил в полицию и министру внутренних дел. А "скорая" забрала водителя.

Хотели запугать власть

Политик отметил, что слышал "идиотские" версии о нападении. Он отметил, что никаких конфликтов в команде нет.

Все, что могу сказать о своем мнении. Покушение совершили с целью запугивания высшего эшелона власти,

– сказал Шефир.

Однако, по его словам, Зеленского не запугаешь.

Шефир прокомментировал покушение, смотрите видео:

Обстрел авто Шефира: что известно

Между селами Круглик и Ходосовка Киевской области, 22 сентября неизвестные обстреляли машину помощника Владимира Зеленского. Они выпустили более 10 пуль по авто.

Ранили водителя, его уже прооперировали.

Как рассказал СМИ глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Сергей Шефир ездил как сам, так и с водителем. Однако государственной охраной он не пользовался. По словам Арахамии, машину ждала засада возле леса.

Полиция ищет нападавших. Открыли дело о покушении на жизнь.

На нападение отреагировал и президент Владимир Зеленский, который сейчас находится в США. Политик подчеркнул, что "передавать привет выстрелами из леса в авто моего друга – это слабость", а ответ же будет сильным. После выступления на Генассамблее ООН Зеленский вернется в Киев.

На Киевщине обстреляли авто Шефира, смотрите видео: