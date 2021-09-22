На місце події оперативно прибули слідчо-оперативні групи та медики. Голова Нацполіції Ігор Клименко назвав під час брифінгу основні версії, які відпрацьовують правоохоронці.
До теми Обстріл авто Шефіра під Києвом: усе, що відомо про замах на помічника Зеленського
Версії, які розглядає Нацполіція:
- замах з метою тиску на керівництво держави;
- дестабілізація політичної ситуації.
Як уточнив Клименко, поліцейські також перевіряють ймовірну причетність спецслужб іноземних держав до замаху на першого помічника Зеленського.
Що цьому передувало
Раніше у прокуратурі розповіли, що відпрацьовують кілька версій нападу. Втім, подробиць не повідомили, пояснивши це тим, що існують ризики зашкодити слідству. На цю тему висловлювався й лідер "слуг народу" Давид Арахамія. Саме він говорив про "російський слід." Також політик не виключив причетність до замаху контрабандистів та кримінальних авторитетів.
Замах на Шефіра під Києвом: основне
- У поліції уточнили, що напад стався 22 вересня близько 10:00 на трасі між селами Круглик та Ходосівка, а не біля села Лісники, як повідомляли раніше.
- Водій Шефіра, в якого влучили 3 кулі, після поранення проїхав ще 5 кілометрів, аби відірватися від нападників. Саме це, на думку Шефіра, й врятувало їм обом життя.
- Постраждалого забрали у лікарню й вже прооперували. За словами очільника МВС Дениса Монастирського, життю чоловіка нічого не загрожує.
- На замах на свого помічника вже відреагував й сам Зеленський, який зараз перебуває у Нью-Йорку. Йому доповіли про інцидент посеред ночі. Політик наголосив, що "відповідь буде сильною".