На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативные группы и медики. Председатель Нацполиции Игорь Клименко назвал во время брифинга основные версии, которые отрабатывают правоохранители.
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Версии, которые рассматривает Нацполиция:
- покушение с целью давления на руководство государства;
- дестабилизация политической ситуации.
Как уточнил Клименко, полицейские также проверяют возможную причастность спецслужб иностранных государств к покушению на первого помощника Зеленского.
Что этому предшествовало
Ранее в прокуратуре рассказали, что отрабатывают несколько версий нападения. Впрочем, подробностей не сообщили, объяснив это тем, что существуют риски повредить следствию. На эту тему высказывался и лидер "слуг народа" Давид Арахамия. Именно он говорил о "российском следе". Также политик не исключил причастность к покушению контрабандистов и криминальных авторитетов.
Покушение на Шефира под Киевом: основное
- В полиции уточнили, что нападение произошло 22 сентября около 10:00 на трассе между селами Круглик и Ходосовка, а не возле села Лесники, как сообщалось ранее.
- Водитель Шефира, в которого попали 3 пули, после ранения проехал еще 5 километров, чтобы оторваться от нападавших. Именно это, по мнению Шефира, и спасло им обоим жизнь.
- Пострадавшего забрали в больницу и уже прооперировали. По словам главы МВД Дениса Монастырского, жизни мужчины ничего не угрожает.
- На покушение на своего помощника уже отреагировал и сам Зеленский, который сейчас находится в Нью-Йорке. Ему доложили об инциденте посреди ночи. Политик отметил, что "ответ будет сильным".