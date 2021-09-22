На обстрел машины Шефира под Киевом отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков. В частности, он прокомментировал информацию о российском следе.

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Реакция Москвы на обстрел авто Шефира

Это, конечно (причастность России – 24 канал), не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния,

– заявил Песков.

Представитель Путина считает, что в Украине действующие "политики традиционно не могут исключить российский след во всем, чтобы не происходило".

Обратите внимание! Ранее руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал 3 возможных версии, почему обстреляли авто Шефира. Одной из них был российский след.

Обстрел машины Сергея Шефира: что известно