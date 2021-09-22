На обстрел машины Шефира под Киевом отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков. В частности, он прокомментировал информацию о российском следе.
Читайте также В деле о покушении на Шефира у прокуратуры есть несколько версий, но пока их не называют
Реакция Москвы на обстрел авто Шефира
Это, конечно (причастность России – 24 канал), не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния,
– заявил Песков.
Представитель Путина считает, что в Украине действующие "политики традиционно не могут исключить российский след во всем, чтобы не происходило".
Обстрел машины Сергея Шефира: что известно
- Утром 22 сентября на Киевщине неизвестные обстреляли автомобиль первого советника Владимира Зеленского Сергея Шефира.
- В машину попали около 10 пуль. Сам Шефир отделался испугом, однако водитель получил ранения.
- Советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что покушение на советника Зеленского можно считать террористическим актом. А президент, который находится в США, отметил, что "передавать привет" выстрелами из леса в авто его друга – это слабость, зато пообещал сильный ответ.