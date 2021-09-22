На обстріл машини Шефіра під Києвом відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков. Зокрема, він прокоментував інформацію про російський слід.

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Реакція Москви на обстріл авто Шефіра

Це, звичайно (причетність Росії – 24 канал), не має нічого спільного з реальним станом справ, це скоріше ознаки такого надміру екзальтованого емоційного стану,

– заявив Пєсков.

Речник Путіна вважає, що в Україні чинні "політики традиційно не можуть виключити російський слід у всьому, щоб не відбувалось".

Зверніть увагу! Раніше керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав 3 ймовірні версії, чому обстріляли авто Шефіра. Однією із них був російський слід.

Обстріл машини Сергія Шефіра: що відомо