Россияне похитили многодетную мать в Херсонской области

Российские войска находятся в Херсонской области уже второй месяц. Теперь оккупанты без причин похищают даже многодетных матерей.

Так, в Новоалексеевке, что возле Геническа, российские военные ворвались в дом, чтобы якобы "обыскать". Они задержали многодетную мать Венеру Еременко.

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Женщину увезли в неизвестном направлении. Шесть детей оставили дома самих. Четверо из них – несовершеннолетние.

Детям российские оккупанты сказали, что мама вернется через час. Однако со вчерашнего дня, 6 апреля, о ней больше ничего не было слышно. Женщину до сих пор где-то удерживают захватчики.

Кого оккупанты взяли в плен

Ранее было известно о похищении городских и поселковых председателей, депутатов. В плену оккупантов находятся:

Голопристанский городской голова Александр Бабич;

Таврический городской голова Николай Ризак;

секретарь Новокаховского городского совета Дмитрий Васильев;

староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк;

председатель Миловской территориальной общины Олег Яхниенко;

староста села Осокоровка Сергей Кунец;

депутат Днепровского райсовета Дмитрий Афанасьев;

депутат облсовета Валерий Салтыков.

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