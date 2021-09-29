Суд США приговорил 6 пожизненных заключений одному человеку: что натворил мужчина

В США вынесли приговор мужчине, который еще в 2018 году совершил преступление. Джарред Рамос получил 6 пожизненных заключений за то, что напал на здание редакции американской газеты The Capital Gazette. Он тогда убил 5 человек.

Среди погибших – 4 журналистов. Теракт произошел в штате Мэриленд.

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Мужчину приговорили к 6 пожизненным заключениям. Что интересно, 5 из них – без права на помилование. Кроме этого, Рамосу присудили еще 345 лет лишения свободы.

Думали, сумасшедший

Сначала Рамос заявил, что у него проблемы с психическим здоровьем. Только в июле 2021 года это опровергли. Рамоса признали уголовно ответственным за совершенное преступление.

Что известно о нападении