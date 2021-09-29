Суд США присудив 6 довічних ув'язнень одній людині: що накоїв чоловік
29 вересня 2021 , 16:41Читать новость на русском
Джерело:CNN
У США винесли вирок чоловікові, який ще у 2018 році скоїв злочин. Джарред Рамос отримав 6 довічних ув'язнень за те, що напав на будівлю редакції американської газети The Capital Gazette. Він тоді вбив 5 людей.
Серед загиблих – 4 журналістів. Теракт трапився у штаті Меріленд.
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Чоловіка засудили до 6 довічних ув'язнень. Що цікаво, 5 з них – без права на помилування. Окрім цього, Рамосу присудили ще 345 років позбавлення волі.
Думали, божевільний
Спочатку Рамос заявляв, що у нього проблеми з психічним здоров'ям. Лише у липні 2021 року це спростували. Рамоса визнали кримінально відповідальним за скоєний злочин.
Що відомо про напад
- Це трапилось у місті Аннаполіс, що в штаті Меріленд. Чоловік просто увірвався до редакції та відкрив вогонь.
- Окрім 4 журналістів, загинув також співробітник відділу продажів.
- За інформацією прокурорів, Рамос атакував на газету через образу. Він заявляв, що в одному з матеріалів був наклеп у його бік.
- У статті мовилось про те, що чоловік визнає свою провину у справі про домагання.