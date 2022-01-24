Темпы COVID-вакцинации в Украине: сколько людей прививали за сутки и какими вакцинами

​За сутки 23 января в Украине 22 541 человека вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 8 280 человек.

Тогда как вторую дозу – 8 835 человек, зато дополнительную получили 87 человек. Еще 5 339 украинцев получили бустер.

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Прививка проводилась 348 мобильными бригадами по иммунизации, 1 895 пунктами прививки и 419 центрами вакцинации населения.

В течение суток использовали для вакцинации 4 препарата, в частности:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 16 032;

Coronavac – 3 215;

AstraZeneca – 449;

Moderna – 2 845.

Общая статистика прививок

Главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что ежегодная вакцинация против COVID-19 была бы более эффективной, чем повторные прививки в борьбе с пандемией коронавирус.

С начала вакцинальной кампании прививали 15 164 118 человек, из них:

получили первую дозу – 15 164 116 человек;

две дозы – 14 466 084 человека;

дополнительную – 13 108 человек;

бустерную – 208 784 человека.

Всего провели 29 852 092 прививки.

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По данным ВОЗ, примерно половину населения мира вакцинировали против коронавируса – они получили по две прививки.

Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала