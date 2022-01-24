Суточная статистика

В больницы госпитализировали 1 836 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. К сожалению, не удалось побороть недуг 67 украинцам.

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В то же время за минувшие сутки выздоровели 2 430 человек.

Темпы тестирования

За сутки лаборатории провели 50 680 тестов на выявление инфекции коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 26 131;

методом ИФА – 2 683;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 866.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 464;

Винницкая область – 524;

Волынская область – 251;

Днепропетровская область – 349;

Донецкая область – 84;

Житомирская область – 798;

Закарпатская область – 304;

Запорожская область – 63;

Ивано-Франковская область – 1 765;

Киевская область – 256;

Кировоградская область – 90;

Луганская область – 19;

Львовская область – 2 036;

Николаевская область – 209;

Одесская область – 670;

Полтавская область – 164;

Ровенская область – 394;

Сумская область – 856;

Тернопольская область – 661;

Харьковская область – 1 019;

Херсонская область – 142;

Хмельницкая область – 536;

Черкасская область – 157;

Черновицкая область – 837;

Черниговская область – 267.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина больных

За все время пандемии в Украине заболело 3 870 370 человек. Тогда как выздоровело – 3 585 338 человек. К сожалению, умерли 99 282 украинца.

Всего провели 17 523 330 ПЦР-тестирований.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала