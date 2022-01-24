Суточная статистика
В больницы госпитализировали 1 836 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. К сожалению, не удалось побороть недуг 67 украинцам.
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В то же время за минувшие сутки выздоровели 2 430 человек.
Темпы тестирования
За сутки лаборатории провели 50 680 тестов на выявление инфекции коронавируса, в частности:
- методом ПЦР – 26 131;
- методом ИФА – 2 683;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 866.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 464;
- Винницкая область – 524;
- Волынская область – 251;
- Днепропетровская область – 349;
- Донецкая область – 84;
- Житомирская область – 798;
- Закарпатская область – 304;
- Запорожская область – 63;
- Ивано-Франковская область – 1 765;
- Киевская область – 256;
- Кировоградская область – 90;
- Луганская область – 19;
- Львовская область – 2 036;
- Николаевская область – 209;
- Одесская область – 670;
- Полтавская область – 164;
- Ровенская область – 394;
- Сумская область – 856;
- Тернопольская область – 661;
- Харьковская область – 1 019;
- Херсонская область – 142;
- Хмельницкая область – 536;
- Черкасская область – 157;
- Черновицкая область – 837;
- Черниговская область – 267.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая картина больных
За все время пандемии в Украине заболело 3 870 370 человек. Тогда как выздоровело – 3 585 338 человек. К сожалению, умерли 99 282 украинца.
Всего провели 17 523 330 ПЦР-тестирований.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала