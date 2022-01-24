Добова статистика

До лікарень госпіталізували 1 836 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, не вдалося побороти недугу 67 українцям.

Важливо В ООН попередили про ризик нового штаму коронавірусу, гіршого за Омікрон

Водночас за минулу добу одужали 2 430 осіб.

Темпи тестування

За добу лабораторії провели 50 680 тестів на виявлення інфекції коронавірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 26 131;
  • методом ІФА – 2 683;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 866.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 464;
  • Вінницька область – 524;
  • Волинська область – 251;
  • Дніпропетровська область – 349;
  • Донецька область – 84;
  • Житомирська область – 798;
  • Закарпатська область – 304;
  • Запорізька область – 63;
  • Івано-Франківська область – 1 765;
  • Київська область – 256;
  • Кіровоградська область – 90;
  • Луганська область – 19;
  • Львівська область – 2 036;
  • Миколаївська область – 209;
  • Одеська область – 670;
  • Полтавська область – 164;
  • Рівненська область – 394;
  • Сумська область – 856;
  • Тернопільська область – 661;
  • Харківська область – 1 019;
  • Херсонська область – 142;
  • Хмельницька область – 536;
  • Черкаська область – 157;
  • Чернівецька область – 837;
  • Чернігівська область – 267.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина хворих

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 870 370 осіб. Тоді як одужало – 3 585 338 людей. На жаль, померли 99 282 українця.

Загалом провели 17 523 330 ПЛР-тестувань.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу