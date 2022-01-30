Темпы вакцинации в Украине замедлились: за сутки 34 тысячи прививок

В Украине за прошедшие сутки, 29 января, сделали 34 202 прививки против коронавируса. Тогда как еще 28 января было осуществлено более 78 тысяч прививок.

Первую дозу получили 12 092 человека, а вторую дозу – 11 400. Кроме того, дополнительную дозу получили 235 человек, а бустерную – 10 475.

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Вакцинацию проводили 431 мобильная бригада, 2 561 пункт прививки и 441 центр вакцинации.

Использовали четыре препарата:

Pfizer (Comirnaty) – 25 953 прививки,

Sinovac (CoronaVac) – 4 872,

Moderna – 2 697,

AstraZeneca – 680.

Общие темпы вакцинации

С начала пандемии в Украине сделали свыше 30,2 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили 15,3 миллиона человек, а обе – 14,6 миллиона.

В общем дополнительную дозу получили 16 597 человек, а бустерную – 333 018.

В Минздраве прогнозируют значительный рост заболеваемости – суточное количество случаев будет достигать 40 – 60 тысяч. А потому призывают людей вакцинироваться, так как прививки до сих пор являются эффективным способом профилактики коронавируса, в частности, Омиркона. Риск госпитализаций среди привитых значительно меньше.Если с момента введения второй прививки у вас прошло уже 6 месяцев, вы можете получить бустерную дозу вакцины, чтобы продлить эффективность вакцинации.



Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала