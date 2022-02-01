Украина начала использовать лекарства прямого действия против COVID-19
Источник:Укринформ
В прошлом году Украина подписала контракты на рекордные суммы на поставку лекарств против COVID-19. Поэтому 1 февраля страна начнет использовать самые современные лекарства прямого действия.
Препарат зарегистрировали
Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, что лекарства получили государственную регистрацию в системе экстренного использования.
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Мы в прошлом году законтрактовали, и уже 1 февраля страна начнет использовать самые современные лекарства прямого действия от COVID-19, которые только сегодня появились во всем мире. И Украина не ждет, и уже 1 февраля мы получаем это лекарство,
– подчеркнул он.
Что известно об инновационных лекарствах
Украина внесла молнупиравир в список медикаментов, которые применяются для лечения коронавируса, еще в ноябре 2021. Тогда лишь 16 декабря Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку этого препарата.
В целом Украина объявляла намерение закупить 300 тысяч курсов молнупиравира.
Препарат блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизводства генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.
Молнупиравир можно назначать для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.
В фармкомпании Merck сообщили, что препарат рекомендовано назначать как можно скорее после диагностики коронавируса и в течение 5 дней после начала симптомов.