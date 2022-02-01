Рост заболеваемости остановился

Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко заявил, что если последние две недели мы видели прирост заболеваемости вдвое, то сейчас у нас есть рост на 75%.

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В дальнейшем ожидаем замедление темпов роста, но в то же время его продолжение,

– заметил Юрий Ганиченко.

По его словам, количество госпитализированных во время волны Омикрона уменьшилось в 2,5 раза по сравнению с волной Дельта и составляет 10% больных.

Обратите внимание! В то же время в Министерстве здравоохранения прогнозируют ежесуточно от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом. Сейчас максимальное суточное количество инфицированных достигло более 37 тысяч, его зафиксировали за сутки 28 января.

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