Рост заболеваемости остановился
Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко заявил, что если последние две недели мы видели прирост заболеваемости вдвое, то сейчас у нас есть рост на 75%.
Внимание Вакцинация эффективна против Омикрона: новые данные о клеточном иммунитете
В дальнейшем ожидаем замедление темпов роста, но в то же время его продолжение,
– заметил Юрий Ганиченко.
По его словам, количество госпитализированных во время волны Омикрона уменьшилось в 2,5 раза по сравнению с волной Дельта и составляет 10% больных.
Актуальная статистика COVID-19
- За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 30 768 человек, в том числе 4 056 детей. В больницы госпитализировали 2069 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, скончались 192 пациента.
- Всего в Украине зарегистрировали 4 095 263 случая заболевания, в том числе 100 395 летальных.
- По состоянию на 1 февраля в оранжевой зоне карантина находится большинство областей Украины. В красной сейчас две области – Ивано-Франковская и Ровненская.