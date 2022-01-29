Среди инфицированных много детей – 5 341 случай, заболеваемость среди медработников несколько ниже – 806. Известно, что в больницы госпитализировали 3 340 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 149 пациентов. Выздоровели – 7 163 человека.
Внимание Что делать, если получили положительный ПЦР-тест на COVID-19: алгоритм действий от Минздрава
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 2 418;
- Винницкая область – 2 100;
- Волынская область – 768;
- Днепропетровская область – 1 822;
- Донецкая область – 1 430;
- Житомирская область – 2 214;
- Закарпатская область – 876;
- Запорожская область – 739;
- Ивано-Франковская область – 2 572;
- Киевская область – 1 227;
- Кировоградская область – 193;
- Луганская область – 599;
- Львовская область – 3 791;
- Николаевская область – 686;
- Одесская область – 2598;
- Полтавская область – 915;
- Ровненская область – 1 994;
- Сумская область – 1 502;
- Тернопольская область – 1 487;
- Харьковская область – 1 319;
- Херсонская область – 813;
- Хмельницкая область – 2 186;
- Черкасская область – 933;
- Черновицкая область – 1 085;
- Черниговская область – 1 084.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько проведено тестов на коронавирус
Вчера в Украине провели 169 998 тестов для выявления COVID-19. В частности провели 94 294 исследования методом ПЦР, 7 435 исследований методом ИФА и 68 269 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.
С начала пандемии в Украине осуществили 17 942 426 ПЦР-тестирований для диагностики COVID-19.
Общая статистика коронавируса в Украине
С начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 4 017 961 случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 29 января выздоровели – 3 615 257 человек, из них летальные – 100 031.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал