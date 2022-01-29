Среди инфицированных много детей – 5 341 случай, заболеваемость среди медработников несколько ниже – 806. Известно, что в больницы госпитализировали 3 340 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 149 пациентов. Выздоровели – 7 163 человека.

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Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 2 418;

Винницкая область – 2 100;

Волынская область – 768;

Днепропетровская область – 1 822;

Донецкая область – 1 430;

Житомирская область – 2 214;

Закарпатская область – 876;

Запорожская область – 739;

Ивано-Франковская область – 2 572;

Киевская область – 1 227;

Кировоградская область – 193;

Луганская область – 599;

Львовская область – 3 791;

Николаевская область – 686;

Одесская область – 2598;

Полтавская область – 915;

Ровненская область – 1 994;

Сумская область – 1 502;

Тернопольская область – 1 487;

Харьковская область – 1 319;

Херсонская область – 813;

Хмельницкая область – 2 186;

Черкасская область – 933;

Черновицкая область – 1 085;

Черниговская область – 1 084.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько проведено тестов на коронавирус

Вчера в Украине провели 169 998 тестов для выявления COVID-19. В частности провели 94 294 исследования методом ПЦР, 7 435 исследований методом ИФА и 68 269 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.

С начала пандемии в Украине осуществили 17 942 426 ПЦР-тестирований для диагностики COVID-19.

Общая статистика коронавируса в Украине

С начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 4 017 961 случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 29 января выздоровели – 3 615 257 человек, из них летальные – 100 031.



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