Серед інфікованих багато дітей – 5 341 випадок, захворюваність серед медпрацівників дещо нижча – 806. Відомо, що до лікарень госпіталізували 3 340 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 149 пацієнтів. Натомість видужали – 7 163 людини.

Увага Що робити, якщо отримали позитивний ПЛР-тест на COVID-19: алгоритм дій від МОЗ

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • Київ – 2418;
  • Вінницька область – 2100;
  • Волинська область – 768;
  • Дніпропетровська область – 1822;
  • Донецька область – 1430;
  • Житомирська область – 2214;
  • Закарпатська область – 876;
  • Запорізька область – 739;
  • Івано-Франківська область – 2572;
  • Київська область – 1227;
  • Кіровоградська область – 193;
  • Луганська область – 599;
  • Львівська область – 3791;
  • Миколаївська область – 686;
  • Одеська область – 2598;
  • Полтавська область – 915;
  • Рівненська область – 1994;
  • Сумська область – 1502;
  • Тернопільська область – 1487;
  • Харківська область – 1319;
  • Херсонська область – 813;
  • Хмельницька область – 2186;
  • Черкаська область – 933;
  • Чернівецька область – 1085;
  • Чернігівська область – 1084.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки проведено тестів на коронавірус

Вчора в Україні провели 169 998 тестів для виявлення COVID-19. Зокрема провели 94 294 досліджень методом ПЛР, 7 435 досліджень методом ІФА та 68 269 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Натомість від початку пандемії в Україні здійснили 17 942 426 ПЛР-тестування для діагностики COVID-19.

Загальна статистика коронавірусу в Україні

Від початку пандемії COVID-19 в країні зареєстрували 4 017 961 випадок захворювання на коронавірус. Станом на 29 січня одужали – 3 615 257 людей, з них летальні – 100 031.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал