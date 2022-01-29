Серед інфікованих багато дітей – 5 341 випадок, захворюваність серед медпрацівників дещо нижча – 806. Відомо, що до лікарень госпіталізували 3 340 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 149 пацієнтів. Натомість видужали – 7 163 людини.
Увага Що робити, якщо отримали позитивний ПЛР-тест на COVID-19: алгоритм дій від МОЗ
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 2418;
- Вінницька область – 2100;
- Волинська область – 768;
- Дніпропетровська область – 1822;
- Донецька область – 1430;
- Житомирська область – 2214;
- Закарпатська область – 876;
- Запорізька область – 739;
- Івано-Франківська область – 2572;
- Київська область – 1227;
- Кіровоградська область – 193;
- Луганська область – 599;
- Львівська область – 3791;
- Миколаївська область – 686;
- Одеська область – 2598;
- Полтавська область – 915;
- Рівненська область – 1994;
- Сумська область – 1502;
- Тернопільська область – 1487;
- Харківська область – 1319;
- Херсонська область – 813;
- Хмельницька область – 2186;
- Черкаська область – 933;
- Чернівецька область – 1085;
- Чернігівська область – 1084.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки проведено тестів на коронавірус
Вчора в Україні провели 169 998 тестів для виявлення COVID-19. Зокрема провели 94 294 досліджень методом ПЛР, 7 435 досліджень методом ІФА та 68 269 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.
Натомість від початку пандемії в Україні здійснили 17 942 426 ПЛР-тестування для діагностики COVID-19.
Загальна статистика коронавірусу в Україні
Від початку пандемії COVID-19 в країні зареєстрували 4 017 961 випадок захворювання на коронавірус. Станом на 29 січня одужали – 3 615 257 людей, з них летальні – 100 031.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал