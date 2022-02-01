Зростання захворюваності зупинилось

Керівник центру Юрій Ганиченко заявив, що якщо останні два тижні ми бачили приріст захворюваності вдвічі, то зараз ми маємо зростання на 75%.

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Надалі очікуємо уповільнення темпів зростання, але водночас його продовження,
– зауважив Юрій Ганиченко.

За його словами, кількість госпіталізованих під час хвилі Омікрону зменшилась у 2,5 раза порівняно з хвилею Дельта і становить 10% хворих.

Актуальна статистика COVID-19

  • Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 30 768 людей, зокрема 4 056 дітей. До лікарень госпіталізували 2 069 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 192 пацієнтів.
  • Загалом в Україні зареєстрували 4 095 263 випадки захворювання, зокрема 100 395 летальних.
  • Станом на 1 лютого в помаранчевій зоні карантину перебувають більшість областей України. У червоній наразі дві області – Івано-Франківська та Рівненська.