Зростання захворюваності зупинилось
Керівник центру Юрій Ганиченко заявив, що якщо останні два тижні ми бачили приріст захворюваності вдвічі, то зараз ми маємо зростання на 75%.
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Надалі очікуємо уповільнення темпів зростання, але водночас його продовження,
– зауважив Юрій Ганиченко.
За його словами, кількість госпіталізованих під час хвилі Омікрону зменшилась у 2,5 раза порівняно з хвилею Дельта і становить 10% хворих.
Актуальна статистика COVID-19
- Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 30 768 людей, зокрема 4 056 дітей. До лікарень госпіталізували 2 069 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 192 пацієнтів.
- Загалом в Україні зареєстрували 4 095 263 випадки захворювання, зокрема 100 395 летальних.
- Станом на 1 лютого в помаранчевій зоні карантину перебувають більшість областей України. У червоній наразі дві області – Івано-Франківська та Рівненська.