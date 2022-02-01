Зростання захворюваності зупинилось

Керівник центру Юрій Ганиченко заявив, що якщо останні два тижні ми бачили приріст захворюваності вдвічі, то зараз ми маємо зростання на 75%.

Увага Вакцинація ефективна проти Омікрону: нові дані про клітинний імунітет

Надалі очікуємо уповільнення темпів зростання, але водночас його продовження,

– зауважив Юрій Ганиченко.

За його словами, кількість госпіталізованих під час хвилі Омікрону зменшилась у 2,5 раза порівняно з хвилею Дельта і становить 10% хворих.

Зверніть увагу! Водночас у Міністерстві охорони здоров'я прогнозують щодоби від 40 до 60 тисяч хворих на коронавірус. Наразі максимальна добова кількість інфікованих сягнула понад 37 тисяч, її зафіксували за добу 28 січня.

Актуальна статистика COVID-19