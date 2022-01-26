У середньому щоденна кількість нових випадків зараження коронавірусом буде вдвічі більшою, ніж було під час попередньої хвилі восени. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Сніданку з 1+1".

До теми Через Омікрон добова захворюваність в Україні може зрости до 55 тисяч, – KSE

Все через штам коронавірусу Омікрон, який нині активно поширюється в Європі. Очільник МОЗ зауважив, що вакцинація залишається дієвою проти нового варіанту вірусу.

Статистика показує, що вакцинація працює і проти Омікрону… Тому і запущена бустерна доза. Після шостого місяця є незначне зниження імунітету після базового курсу щеплення,

– заявив Ляшко

Захворюваність вже зростає

Захворюваність на коронавірус в Україні зростає вже третій тиждень поспіль. Також зросла й кількість госпіталізацій.

Тим часом у МОЗ заспокоюють, що хоч Омікрон і заразніший за Дельту, але протікає набагато легше. Окрім цього, кожного дня проти COVID-19 вакцинуються все більше українців.

Ситуація з коронавірусом в Україні:

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 25 січня, в Україні виявили 24 321 новий випадок зараження коронавірусом. Востаннє таку кількість хворих реєстрували у першій половині листопада.

Кількість госпіталізованих у порівнянні з позавчорашнім днем зросла удвічі – 3 073 проти 1 507.

Найбільше нових хворих виявили на Прикарпатті, у Києві, а також у Львівській та Харківській областях.

На жаль, ще 141 людина померла. Натомість виписали від учора 5 514 пацієнтів.

Зверніть увагу: від початку пандемії в Україні виявили 3 913 809 хворих на коронавірус, 3 596 715 з яких вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя щонайменше 99 584 українців.