Вдвічі вище, ніж під час Дельти

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко зауважив, що загалом захворюваність буде вдвічі вища, ніж під час осінньої хвилі, коли домінував штам Дельта.

Увага МОЗ прогнозує двократне збільшення хворих на COVID-19 найближчим часом

За прогнозом експертів, у середньому на добу в Україні можуть фіксувати до 45 тисяч випадків, і це може означати, що за окрему добу показник може становити до 55 тисяч випадків.

Чому це так? Тому що історичний максимум рівня захворюваності при Дельта-хвилі в середньому за добу був близько 23 тисяч, а максимально – близько 27 тисяч випадків за окрему добу,

– зазначив Ганиченко.

Зверніть увагу! У МОЗ прогнозують двократне збільшення хворих на COVID-19 найближчим часом. Водночас у відомстві очікують, що ця COVID-хвиля проходитиме легше і на це є 2 причини: зросла кількість вакцинованих, штам Омікрон, який, за попередніми даними, менш агресивний.

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