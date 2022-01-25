Вдвічі вище, ніж під час Дельти
Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко зауважив, що загалом захворюваність буде вдвічі вища, ніж під час осінньої хвилі, коли домінував штам Дельта.
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За прогнозом експертів, у середньому на добу в Україні можуть фіксувати до 45 тисяч випадків, і це може означати, що за окрему добу показник може становити до 55 тисяч випадків.
Чому це так? Тому що історичний максимум рівня захворюваності при Дельта-хвилі в середньому за добу був близько 23 тисяч, а максимально – близько 27 тисяч випадків за окрему добу,
– зазначив Ганиченко.
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