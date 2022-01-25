Вдвое выше, чем во время Дельты

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко отметил, что в целом заболеваемость будет вдвое выше, чем во время осенней волны, когда доминировал штамм Дельта.

Внимание Минздрав прогнозирует двукратное увеличение больных COVID-19 в ближайшее время

По прогнозу экспертов, в среднем за сутки мы можем иметь до 45 тысяч случаев, и это может означать, что за отдельные сутки мы можем иметь до 55 тысяч случаев. То есть, если в выходные традиционно меньшее количество случаев, то в будни – она будет выше.

Почему это так? Потому что исторический максимум уровня заболеваемости при Дельта-волне в среднем за сутки был около 23 тысяч, а максимально – около 27 тысяч случаев за отдельные сутки,

– отметил Ганиченко.

Обратите внимание! В Минздраве прогнозируют двукратное увеличение больных COVID-19 в ближайшее время. В то же время в ведомстве ожидают, что эта COVID-волна будет проходить легче и на єто есть 2 причины: возросло количество вакцинированных, штамм Омикрон, который, по предварительным данным, менее агрессивный.

Последние новости о новой волне коронавируса