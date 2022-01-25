Вдвое выше, чем во время Дельты
Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко отметил, что в целом заболеваемость будет вдвое выше, чем во время осенней волны, когда доминировал штамм Дельта.
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По прогнозу экспертов, в среднем за сутки мы можем иметь до 45 тысяч случаев, и это может означать, что за отдельные сутки мы можем иметь до 55 тысяч случаев. То есть, если в выходные традиционно меньшее количество случаев, то в будни – она будет выше.
Почему это так? Потому что исторический максимум уровня заболеваемости при Дельта-волне в среднем за сутки был около 23 тысяч, а максимально – около 27 тысяч случаев за отдельные сутки,
– отметил Ганиченко.
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