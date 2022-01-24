Омикрон быстро распространяется по стране, но пока он не является доминантным. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Интересно Почему штамм Омикрон настолько заразен

Ситуация с коронавирусом в Украине:

В Украине уже третью неделю подряд растет количество новых больных COVID-19. Но госпитализируют вдвое меньше людей, чем во время пика заболеваемости осенью 2021 года. В ведомстве считают, что заболевание проходит легче благодаря вакцинации.

Ситуация в больницах:

За прошлую неделю в больницы госпитализировали более 15 тысяч пациентов, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев во время Дельта-волны.

В настоящее время в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19.

Министр добавил, что в тех территориальных общинах, где вакцинировали менее 25% жителей, возобновили работу мобильные бригады.

Статистика заболеваемости за последние сутки:

Источник: Минздрав

Вчера, 23 января, в Украине зафиксировали 12 915 больных коронавирусом. Среди них 1 826 детей и 224 медработника. В больницы госпитализировали 1 836 пациентов.

К сожалению, еще 67 украинцев умерли. В то же время выздоровели 2 430 больных.

Обратите внимание: с начала пандемии в Украине выявили 3 870 370 больных коронавирусом, 3 585 338 из которых уже преодолели недуг. Но, к сожалению, инфекция унесла жизни 99 282 жителей страны.