Омикрон быстро распространяется по стране, но пока он не является доминантным. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Интересно Почему штамм Омикрон настолько заразен
Ситуация с коронавирусом в Украине:
В Украине уже третью неделю подряд растет количество новых больных COVID-19. Но госпитализируют вдвое меньше людей, чем во время пика заболеваемости осенью 2021 года. В ведомстве считают, что заболевание проходит легче благодаря вакцинации.
Ситуация в больницах:
- За прошлую неделю в больницы госпитализировали более 15 тысяч пациентов, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев во время Дельта-волны.
- В настоящее время в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19.
Министр добавил, что в тех территориальных общинах, где вакцинировали менее 25% жителей, возобновили работу мобильные бригады.
Статистика заболеваемости за последние сутки:
Источник: Минздрав
Вчера, 23 января, в Украине зафиксировали 12 915 больных коронавирусом. Среди них 1 826 детей и 224 медработника. В больницы госпитализировали 1 836 пациентов.
К сожалению, еще 67 украинцев умерли. В то же время выздоровели 2 430 больных.