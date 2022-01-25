Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 1 507 людей, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 161 людина.

Увага МОЗ прогнозує двократне збільшення хворих на COVID-19 найближчим часом

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 Україні захворіло 3 889 488 осіб, з них 3 591 201 одужали, померли – 99 443.

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

м. Київ – 1589;

Вінницька область – 1207;

Волинська область – 492;

Дніпропетровська область – 574;

Донецька область – 788;

Житомирська область – 269;

Закарпатська область – 680;

Запорізька область – 462;

Івано-Франківська область – 1387;

Київська область – 745;

Кіровоградська область – 95;

Луганська область – 387;

Львівська область – 2299;

Миколаївська область – 306;

Одеська область – 910;

Полтавська область – 697;

Рівненська область – 809;

Сумська область – 809;

Тернопільська область – 1164;

Харківська область – 1038;

Херсонська область – 122;

Хмельницька область – 579;

Черкаська область – 490;

Чернівецька область – 919;

Чернігівська область – 301.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал