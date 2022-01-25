Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 1 507 людей, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 161 людина.
Увага МОЗ прогнозує двократне збільшення хворих на COVID-19 найближчим часом
Ситуація з COVID-19 у регіонах:
- м. Київ – 1589;
- Вінницька область – 1207;
- Волинська область – 492;
- Дніпропетровська область – 574;
- Донецька область – 788;
- Житомирська область – 269;
- Закарпатська область – 680;
- Запорізька область – 462;
- Івано-Франківська область – 1387;
- Київська область – 745;
- Кіровоградська область – 95;
- Луганська область – 387;
- Львівська область – 2299;
- Миколаївська область – 306;
- Одеська область – 910;
- Полтавська область – 697;
- Рівненська область – 809;
- Сумська область – 809;
- Тернопільська область – 1164;
- Харківська область – 1038;
- Херсонська область – 122;
- Хмельницька область – 579;
- Черкаська область – 490;
- Чернівецька область – 919;
- Чернігівська область – 301.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал