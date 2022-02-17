В Украине одобрили использование COVID-лекарств Паксловид: что известно о препарате

После проведенной экспертизы в Украине допустили к экстренному медицинскому применению еще один препарат для амбулаторного лечения коронавируса – Паксловид.

Это лекарство производит компания Pfizer. Об этом во время брифинга 17 февраля рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Препарат Паксловид предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания из легкой степени тяжести в среднюю и тяжелую,

– заявил Ляшко.

Еще до регистрации этого препарата министерство подписало соглашение с Pfizer на поставку в Украину 300 тысяч курсов Паксловида.

Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором проинформирует дополнительно»,

– добавил глава Минздрава.

Что известно о препарате Паксловид

Паксловид или PF-07321332 — противовирусный препарат, разработанный компанией Pfizer.

Он содержит:

нирматрелвир, который подавляет белок SARS-CoV-2, чтобы остановить репликацию вируса,

и ритонавир, который замедляет распад нирматрелвира, чтобы помочь ему оставаться в организме в течение более длительного периода в более высоких концентрациях.

Кому подходят эти лекарства

Таблетки рекомендованы людям с высоким риском госпитализации или смерти. Но препарат не рекомендуют пациентам с тяжелой почечной или печеночной недостаточностью. Пациентам с умеренной почечной недостаточностью необходима сниженная доза Паксловида.

Министр напомнил, что ранее в Украину уже прибыло 60 тысяч из 300 тысяч законтрактованных курсов Молнупиравира – еще одного препарата, предназначенного для лечения COVID-19.