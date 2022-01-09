Усиленный режим и минутка на кутью: как выглядит Сочельник у медиков, пожарных и патрульных

Рождество – это теплый семейный праздник. Перед ним, в Сочельник, христиане собираются всей семьей – лакомятся кутьей и пампухами. Однако не все имеют такую возможность. Есть люди, которые должны проводить Святой вечер на работе. Речь идет о медиках, правоохранителях, спасателях и т.д.

Представители этих профессий не могут выбирать, выходить на работу или нет. В любом случае, они вынуждены идти и заботиться о нашем с вами покое. В рамках проекта сайта 24 канала "Украинское Рождество" нам удалось расспросить патрульных, пожарных и медиков, как выглядит такой Сочельник.

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Сочельник для полицейского – что-то из фантастики

В патрульной полиции Киева рассказывают, что Сочельник на работе полицейского – это что-то из фантастики. Патрульные целую смену прорабатывают вызовы, потому что какой здесь может быть святой ужин.

Командир 1 роты УПП в Волынской области Тарас Шендюх подтверждает это.

Ужинать? Вы что? Конечно, нет. Об ужине даже речь не идет,

– подчеркивает полицейский.

Рассказывает, что Луцк разделен на квадраты. Каждый экипаж отвечает за свой квадрат. Как обычно, 6 января они с коллегами ездят, патрулируют, смотрят. По словам Тараса, удается передохнуть, наверное, уже в 2 – 3 ночи, когда город спит. Однако тогда уже не до кутьи, могут подъехать на заправку – взять горячий чай или что-то перекусить.

"За кутью… Возможно, кто-то и в лоточку берет с собой, но я сомневаюсь. По крайней мере, еще ни разу не видел", – отмечает Тарас.

Хотя добавляет, что на Сочельник спокойнее, чем обычно, поскольку клубы и развлекательные заведения закрыты. Если обычно в пятницу – субботу бывает от 40 до 60 вызовов, то на Сочельник – около 20. К слову, на Новый Год вызовов наоборот увеличивается. Тарас говорит, если сравнивать 6 января с 31 декабря – это небо и земля.

Тарас Шендюх / Фото "Таблоид Волыни"

Минута времени и выехали на вызов – Сочельник у пожарных

Украинское Рождество " – праздничный проект сайта 24 канала о колоритных традициях нашего народа. Мы расскажем, как отмечают праздники этногруппы, военные, украинцы в оккупированном Крыму, за границей и даже в далекой Антарктиде. Вспомним, как "праздновали" во время советских репрессий и даже столетия назад.Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Начальник караула 1 государственной пожарно-спасательной части Львова Олег Мандзиляк в ГСЧС работает уже 4 года. Говорит, что на работе встречал не один святой ужин и Новый год тоже.

"Там есть закономерность: если в один год у тебя случается работа в какой-нибудь праздник, то в следующем году уже на этот праздник не попадешь. Они подвигаются", – рассказывает пожарный.

Он добавляет, неважно, праздничный день или нет. На работу все равно нужно идти. В праздничный период все происходит как обычно: заступают на смену, поднимают технику и заполняют документацию. На Сочельник спасатели могут пойти в столовую, приносят блюда, в частности, кутью.

Кутью приносим. Садимся вместе. У нас такая семья между собой,

– отмечает Олег.

Однако спасатель отмечает: если вызов, все сразу оставляют, надевают боевую одежду и уезжают.

"Ужин, или что бы ни делали – минута времени и мы уже уехали. Разные ситуации бывают", – говорит Олег.

Однако добавляет, что когда пожарный идет на работу, то понимает свой долг. Тарас подытоживает, что за годы к этому привыкаешь.