В рамках проекта сайта 24 канала "Украинское Рождество" мы пытались выяснить, как украинцы в древности праздновали Рождество Христово. Хотя исследователи до сих пор не выяснили, какая точная дата рождения Иисуса Христа, но ориентировочно это – середина декабря.

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Купания, соломенные пауки и дидух

Еще 100 или 200 лет назад украинцы праздновали рождение Иисуса Христа по другому календарю.

На Лемковщине (это территория Карпат – 24 канал) долгое время, несмотря на то, что было введено христианство, сохранилось древнее язычество, поэтому соединились языческие и христианские обычаи. Когда-то у древних русичей-язычников Новый год отмечался 1 марта, тогда, когда начинался новый земледельческий цикл,

– рассказала исследовательница Мария Горбаль.

Автор книги "Рождественская обрядность лемков" объяснила, что дату рождения Иисуса 25 декабря определили на Эфесском соборе 431 года. Так как это дата зимнего солнцестояния – "рождение нового (весеннего) солнца", "возрождение природы", увеличение продолжительности светового дня.

Кандидат исторических наук Института народоведения НАН Украины Леся Горошко-Погорецкая отметила, что в давние времена:

на Бойковщине и Лемковщине люди в Сочельник ходили умываться к потоку;

даже если было холодно – шли босые и вели с собой детей.

Считалось, что это нужно, чтобы в течение года быть здоровыми как вода.

"Позже уже умывались водой в доме с копейками. Время начала этой традиции неизвестно, так как первые записи датированы 1777 годом", – объяснила исследовательница.

Причем большинство обычаев, которых мы придерживаемся, имеют дохристианское происхождение, им больше 2 тысяч лет. Известно, что традиция купания существовала в разных вариациях:

в Карпатах девушка в Сочельник могла раздетой купаться в реке, чтобы быть желаемой и желанной, чтобы ее приходили сватать;

на Лемковщине даже хозяин с хозяйкой могли идти к ручью умываться вместе, впрягшись в ярмо, чтобы не расставаться на протяжении жизни.



Люди обязательно купались или умывались в Сочельник / Иллюстрации Марии Янко к книге Марии Горбаль "Рождество на Лемковщине"

Директор Историко-краеведческого музея "Сколевщина" Татьяна Зинкевич вспомнила, что ее бабушка на Бойковщине приглашала всех к умыванию освященной водой.

После этого брала на лопатку грани (раскаленный в огне уголь или дерево – 24 канал) и сыпала на них зернышки можжевельника. Он имеет очень приятный запах, поэтому бабушка каждого члена семьи подкуривала,

– рассказала Зинкевич.

Соломенный паук как символ основания мира

Перед этим в доме на повале, то есть на потолке, подвешивали соломенных пауков. Их делали из соломы на конском волосе. По словам Зинкевич, они по форме подобны дереву жизни. Сейчас этих соломенных пауков умеют делать некоторые женщины.

"Паука нельзя убивать, потому что именно он затянул паутиной вход в пещеру и спас Иисуса (говорится о легенде, когда, вероятно, Иисус бежал от преследований – 24 канал). Сама паутина во времена дохристианства ассоциировалась с основанием мира. Так, ежегодно пауки якобы ткут паутину и основывают мир", – пояснила Леся Горошко-Погорецкая.

Именно поэтому наши предки верили:

те, кто стоял под пауком – могли выздороветь, зачать и родить ребенка;

считалось, что соломенный паук стягивал все недоброе в доме;

поэтому потом их сжигали.



Соломенный паук в музее "Сколевщина" / Фото Татьяны Зинкевич

Дидух как символ умерших предков

По словам Леси Горошко-Погорецкой, кутья, дидух – это все архаичные и, вероятно, даже далеко дохристианские традиции.

Традиция дидуха – самая известная, однако дидухом его начали называть поздно. Раньше говорили сноп, снопок, коляда, хозяин, даже зафиксированы названия Иисус и (обратите внимание!) Дед Мороз. Однако самое частое название – дидо,

– рассказала исследовательница.

Дидухом даже могли называть солому на полу. Его, так сказать, кормили – возле него ставили еду, так как он воплощал умерших предков. В некоторых местностях дидуха нужно было хранить, в других – выносить после Сочельника.

Мария Горбань рассказала, что для лемков имеет значение использование так называемого дида, дидуха – овсяного или ржаного снопа. В некоторых местностях Лемковщины его называли просто сноп, кое-где – новогодний показатель. Лемки его держали в доме вплоть до Старого Нового года, то есть 14 января.



Дидо был символом умерших предков / Фото Татьяны Зинкевич

На Сочельник сеном кормили скот, так как Иисус родился в яслях

Убрав в конюшне, перед Святым ужином хозяин вносил в избу охапку соломы, то есть сено, сноп овса (дидух, дидо), священное зелье, хозяйственный инвентарь со словами: "Христос рождается". "Славите Его" – отвечала хозяйка.

Мария Горбаль объяснила, что для лемков это был торжественный момент:

в конюшне скот счастлив, потому что хорошо покормлен и повенчан;

за столом стоит вся празднично одетая семья.

Этот сноп (дидо – 24 канал) символизировал изобилие хлеба и пашни вплоть до нового урожая – то есть круглый год. Рано на Новый год тем снопом кормили лошадей, коров, телят, свиней, овец,

– рассказала Горбаль.



Люди в Сочельник кормили скот кутьей / Иллюстрации Марии Янко к книге Марии Горбаль "Рождество на Лемковщине"

Кстати, на Бойковщине в Сочельник мак к кутье никто не называл маком. Говорили только зернышки.

И слово орехи тоже не употребляли. Бабушка говорила, что много будет Мишей или вшей. У нас до сих пор не употребляют эти слова на Сочельник,

– рассказала Зинкевич.

Однако на Бойковщине, перед приготовлением Святого ужина женщина обязательно брала 12 поленьев и поджигала их в печи. Каждое полено символизировало 12 месяцев.

"Символизм заключался в том, чтобы все плохое в этом году ушло за огнем. Все хорошее – пускай горит в наших сердцах", – рассказала краевед.

Когда кутья была почти сварена, то дед немного кутьи ставил на надгробие (говорится о могиле на кладбище – 24 канал) и зажигал свечу. Мы все молились возле могил,

– вспомнила женщина.

Именно поэтому на Святой вечер ориентировочно в 16 – 17 часов все надгробия вечером были с зажженными свечами. Это было настолько важно, что люди ставили свечи даже на чужие гробы, к которым не приходили родные.

У нас есть 12 постных блюд, нет пампухов. Зато есть давняя традиция "носить вечерю" крестным. Кто-то носит ее на Рождество,

– рассказала Лена Высоколян.

По словам девушки, в Шполе, на Черкасщине, колядуют только на Рождество, а не на Сочельник.

Этнолог Леся Горошко-Погорецкая объяснила:

традиция носить вечерю "бытует" в Центре и на Севере Украины;

их носили родителям, если дети жили отдельно, крестным родителям и бабушкам, дедушкам;

ужин состоял из круглого плетеного калача, кутьи, сладостей и подарков.

Кутья – не обязательный символ Сочельника

"На Лемковщине древнее этого блюда (речь идет о кутье – 24 канал) не было, потому что пшеницу в горах не сеяли – там она не родила. Зато варили кашу из ячменя – пенцак", - рассказала Горбаль.

Некоторые исследователи считают – традицию готовить пшеничную кутью на Сочельник лемки позаимствовали у священников и учителей, которые были выходцами из Восточной Галиции.

На Бойковщине перед тем, как сесть ужинать, хозяин относил немного пшеничной каши скоту.

Поскольку Иисус родился в конюшне – скот должен был употребить благословенный хлеб,

– объяснила Зинкевич.

Впоследствии первым к кутье подходил дед и благословлял ужин, приговаривая – отныне год ждать, чтобы вся семья собралась вместе. Брал несколько зерен пшеницы и быстро подбрасывал, чтобы они пристали к потолку:

был такой знак – если не упадет зернышко с повалы (потолка – 24 канал) – весь род, который собрался за столом, будет жить;

кстати, кутью ставили в маленькую миску, а сбоку узвар, который накрывают хлебом, – это ужин для умерших, его убирают аж на следующий день.



В доме вешали соломенных пауков, которые сами делали / Иллюстрации Марии Янко к книге Марии Горбаль "Рождество на Лемковщине"

Топор, 12 блюд и керечун

Леся Горошко-Погорецкая рассказала, что 12 блюд не являются обязательными для праздничного стола.

На самом деле люди рассказывали – когда были лишения, то должно было быть хотя бы 3 блюда, кое-где – 7 или 9. Еще одной мифологемой являются пампухи на столе – их не готовили предки, потому что они не постные, там много масла,

– рассказала этнолог.

По словам директора музея "Сколевщина", перед ужином дед ставил топор на порог, чтобы злые силы не зашли домой.

Благодаря острому металлу, он должен был отпугивать злые силы, чтобы не шли в дом нечисть и враг,

– рассказала Зинкевич.

Также на Бойковщине на Святой вечер:

дед насыпал сено под стол – туда залезали дети и кудкудахтали, кукарекали, мычали и мекали – это должно было призвать скот к дому. Им для поощрения в сено бросали копейки и сладости;

– это должно было призвать скот к дому. Им для поощрения в сено бросали копейки и сладости; в пироги прятали копейки – есть их начинает первым хозяин. Все очень радуются, если ему первому выпадет копейка, а если кому-то из членов семьи – тогда год будет счастливым.



Дети должны были кудахтать под столом и призывать скот / Иллюстрации Марии Янко к книге Марии Горбаль "Рождество на Лемковщине"

Кстати, на Гуцульщине нужно было продуть место перед тем, как сесть за ужин. Все для того, чтобы душу не присесть.

Выпекание ритуального хлеба на Святой вечер было прообразом принесения ветхозаветной жертвы Богу, что указано в Библии,

– рассказала Мария Горбаль.

По ее словам, в древности это было обязательно. В частности хлеб:

на Лемковщине назывался по-разному – "крачун", "крайчун", "струцля", "калач", "просто хлеб";

имел разные формы и выпекался из овса, ячменя, ржи, пшеницы;

готовился без дрожжей и для скота;

кое-где пекли три хлеба – символизируют Пресвятую Троицу, пять – Иисуса Христа и четырех евангелистов.



Хлеб мог иметь разную форму и состав, однако был символом торжества Рождества / Фото Татьяны Зинкевич

"Во всех этих разновидностях была общность – ритуальный хлеб лежал на столе на белом обрусе на протяжении всех рождественских праздников вплоть до Крещения (или Нового года), как символ торжества Рождества Христова или самого новорожденного сына Божьего" – пояснила Горбань.

Леся Горошко-Погоркая объяснила, что хлеб называли по-разному – крачун, крэчун или даже крейчун.

В Карпатах крейчун брали с собой к реке, куда шли умываться перед Сочельником. Возвращаясь домой, хлеб катали от порога к дому – если буханка переворачивалась выпуклой стороной к полу, то это трактовалось как извещение о смерти или болезни,

– рассказала Леся.

Керечун как главный символ Рождества на Закарпатье

Журналистка 24 канала Жанна Клименко рассказала, что в селе Плавье Свалявского района на Закарпатье, перед тем, как сесть за стол, хозяйка рассыпала в доме орехи – грецкие, лесные. При этом произносила звуки, которые издают цыплята, ягнята и козлята – верили, что так скот будет иметь здоровое потомство.

Для изобилия на Рождество пекли "керечун" – хлеб, посередине которого ставили соль, зубчик чеснока и несколько зерен кукурузы и фасоли. Керечун должен был лежать в доме на сене,

– рассказала девушка.

По словам Жанны, люди также верили:

если вечером 6 января связать ножки стульев возле рождественского стола цепью, то семья будет крепкой;

6 января хозяйка обязательно должна была рассыпать по дому солому – поскольку Иисус родился в сенях. Так показывали, насколько важна вера;

после рождественского стола хозяйка катила по дому тыкву – на хороший урожай в следующем году.

"Сейчас традиции выполняют не все, о них помнят люди старшего возраста. Однако главной традицией Рождества на Закарпатье остается керечун и посыпание сеном дома – на согласие и достаток в семье", – подытожила наша журналистка.

Берды, бетлегемы и полазник

Конечно же, на всей территории страны колядовали, ходил вертеп. Кроме того, на Бойковщине после богослужения по селам бегали берды.

Это такие антипки, нечисть, которая бегала по деревне с палками и лопатами, забегала в дом, выманивала вещи, попрошайничала деньги, могла подлить в кастрюлю воды,

– рассказала Татьяна Зинкевич.

Эта традиция, по словам директора музея, до сих пор есть в селах Корчин, Крушельница, Оров, Тернава. Известно, что:

берды бегали по деревням ориентировочно с начала 20 века;

в них переодевались преимущественно женщины, которые имели чувство юмора, или парни, которым понравилась девушка и к которой они хотели забежать;

это темные стороны нашей жизни – зависть, злость, которые нужно прогнать.

Директор музея объяснила: "В конце забавы их просили снять маску и перейти на христианскую сторону".

"Украинское Рождество" – праздничный проект сайта 24 канала о колоритных традициях нашего народа. Мы расскажем, как отмечают праздники этногруппы, военные, украинцы в оккупированном Крыму, за рубежом и даже в далекой Антарктиде. Вспомним, как "праздновали" во время советских репрессий и даже века назад.



Автор проекта – руководительница отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Полазник или почему перед женщиной могли закрыть дверь

В Сочельник был полазник – тот, кто первым зайдет в избу. Именно поэтому:

женщине нельзя было идти в чужие дома;

она считалась нечистой и имеющей завистливый глаз.

в этот день даже просят, чтобы первым в дом зашел мальчик – за это давали сладости или другое вознаграждение.

Если же в Сочельник в чужой дом шла женщина, то хозяйка могла закрыть дверь и не пустить ее,

– объяснила Зинкевич.



На Закарпатье новость о рождении Иисуса оповещают бетлегемы / Иллюстрации Марии Янко к книге Марии Горбаль "Рождество на Лемковщине"

Бетлегемы на Закарпатье: вестники Рождества

На второй день Рождества, 8 января, колядуют бетлегемы – собираются молодые люди, переодеваются в чертей, ангелов, пророков. Они колядуют с вертепом,

– рассказал Сергей Плешинец.

Житель Мукачево объяснил, что в регионе бетлегемский вертеп воспроизводил конюшню с рождением Иисуса Христа. Главная цель бетлегемов – возвестить людям о Рождестве Христовом.

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