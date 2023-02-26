В Киевской области изверг выбросил из окна многоэтажки собаку: за него взялась полиция

26 февраля 2023, 07:16
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Источник:

Андрей Небитов

В Борисполе мужчина хладнокровно убил свою собаку, выбросив животное через окно. Факт жестокого обращения с животными начала расследовать полиция Киевской области.

Об ужасном инциденте рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов. О случившемся сообщил прохожий, который случайно стал очевидцем.

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Через окно многоэтажки цинично выбросил собаку

Инцидент произошел 25 февраля. Около 16 часов полиция сообщила о факте жестокого обращения с животными.

В Киевской области мужчина выбросил собаку через окно / Фото Андрей Небитов

Мужчина через окно многоэтажки хладнокровно выбросил собаку. В результате животное погибло.

На месте происшествия правоохранители проводят неотложные следственные действия. По данному факту возбуждено уголовное производство,
– написал Андрей Небитов.

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В Центр спасения животных под Киевом эвакуировали двух больных львов

  • Зоозащитники эвакуировали из Киевской области двух львов. Известно, что хищники сейчас в очень тяжелом физическом состоянии.
  • Их доставили в Центр спасения диких животных Наталии Поповой и UAnimals. Животные пострадали из-за содержания в ненадлежащих условиях, а также неправильного питания, отметили зооспасатели Центра.
  • Известно, что на теле хищников обнаружили раны. Теперь львы получают необходимую помощь.
  • Львы были паром. Самец взял контроль над всей территорией – тогда львица перестала ходить и постоянно лежала. В результате у нее возникли психологические болезни вдобавок с пролежнями.

Автор: Лілія Траспетрихіна