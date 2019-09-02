Давні друзі, а тепер ще й бізнес-партнери Павло Волков та Андрій Пилявський – конструктори-ентузіасти з Києва, які створюють будиночки-причепи на догоду любителям кемпінгу.
Вони не вигадували велосипед. І компактні, стильні трейлери, які зробили їм славу, – не власний винахід. Однак саме їх кемпери отримали визнання у всьому світі, а також прищеплюють українцям любов до автомобільного туризму.
Якось Павло випадково натрапив на фото американського кемпера в інтернеті. Американці такими користуються ось уже понад пів століття, тягаючи повсюди за собою у подорожі. Так виникла ідея зібрати щось схоже у себе в гаражі.
Як розповідає Волков, життєві обставини склалися таким чином, що він міг дозволити собі займатися тим, чим подобається. В нагоді стала ділянка землі в Києві, де був обладнаний гараж – досить велике приміщення на 328 квадратних метрів. Звісно, без допомоги друга не обійшлось.
Волков і Пилявський покинули основну роботу та з головою поринули у розробку. На перший прототип довелося витратити аж 10 тисяч доларів і два місяці кропіткої праці. Поспішали, щоб встигнути до автомобільної виставки, на якій і планували презентувати своє творіння. І не дарма: уже на фестивалі хлопці отримали відразу чотири замовлення. Адже вони перші в Україні створили свою версію каплевидного кемпера та ще й за порівняно доступною ціною.
Хлопці зізнаються, що є пристрасними мандрівниками, люблять активний відпочинок: сплави річкою, рибалку, лижі. Кажуть, такий кемпер, як їхній, набагато зручніший за намет, який потрібно щоразу складати та розкладати. А тягти його може навіть малолітражка.
Ліс, гори, усамітнений відпочинок десь на березі річки чи озера, а чи й просто спонтанні заміські мандрівки, – ці краплеподібні будиночки забезпечать максимум комфорту й затишку будь-де на природі, далі від цивілізації. Домом на колесах їх називають не просто так – тут є майже все необхідне для побуту: спальня зі зручним великим матрацом і телевізором, кухня з газовою плитою, мийкою та холодильником, автономне живлення; за бажанням – сонячні панелі та душ знадвору. І навіть, жартують майстри, якщо треба буде унітаз, то знайдуть, де прилаштувати.
За довжиною кемпер всього 2,5 метри. Головною проблемою, за словами Волкова, стало "як все впихнути". Боротися доводилось за кожен міліметр – причіп переробляли три рази, кожен раз через два-три міліметра.
Український кемпер коштує п’ять тисяч доларів. Тоді як аналоги у США і Європі стартують від 13 тисяч доларів.
Як кажуть Волков і Пилявський, іноземна комплектація є набагато біднішою, ніж вони пропонують за п’ять тисяч доларів. Якщо клієнти хочуть якісь додаткові опції (душ, сонячні батареї, опалення), доведеться доплатити.
Дуже швидко Павлу та Андрію стало тісно в одному гаражі. Тож потрібно було розширятися.
Зараз же у друзів свій виробничий цех, штат працівників, і списки замовлень не лише в Україні, але й в Європі і навіть далекій Новій Зеландії.
Проект «Світ можливостей» проводиться у період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Особа, що бажає стати Учасником Проекту повинна в період проведення Проекту заповнити Форму реєстрації та описати історію власного бізнесу.
Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
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