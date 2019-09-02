Давні друзі, а тепер ще й бізнес-партнери Павло Волков та Андрій Пилявський – конструктори-ентузіасти з Києва, які створюють будиночки-причепи на догоду любителям кемпінгу.

Вони не вигадували велосипед. І компактні, стильні трейлери, які зробили їм славу, – не власний винахід. Однак саме їх кемпери отримали визнання у всьому світі, а також прищеплюють українцям любов до автомобільного туризму.

Як все почалося

Якось Павло випадково натрапив на фото американського кемпера в інтернеті. Американці такими користуються ось уже понад пів століття, тягаючи повсюди за собою у подорожі. Так виникла ідея зібрати щось схоже у себе в гаражі.

Як розповідає Волков, життєві обставини склалися таким чином, що він міг дозволити собі займатися тим, чим подобається. В нагоді стала ділянка землі в Києві, де був обладнаний гараж – досить велике приміщення на 328 квадратних метрів. Звісно, без допомоги друга не обійшлось. Волков і Пилявський покинули основну роботу та з головою поринули у розробку. На перший прототип довелося витратити аж 10 тисяч доларів і два місяці кропіткої праці. Поспішали, щоб встигнути до автомобільної виставки, на якій і планували презентувати своє творіння. І не дарма: уже на фестивалі хлопці отримали відразу чотири замовлення. Адже вони перші в Україні створили свою версію каплевидного кемпера та ще й за порівняно доступною ціною.

Хлопці зізнаються, що є пристрасними мандрівниками, люблять активний відпочинок: сплави річкою, рибалку, лижі. Кажуть, такий кемпер, як їхній, набагато зручніший за намет, який потрібно щоразу складати та розкладати. А тягти його може навіть малолітражка. Ліс, гори, усамітнений відпочинок десь на березі річки чи озера, а чи й просто спонтанні заміські мандрівки, – ці краплеподібні будиночки забезпечать максимум комфорту й затишку будь-де на природі, далі від цивілізації. Домом на колесах їх називають не просто так – тут є майже все необхідне для побуту: спальня зі зручним великим матрацом і телевізором, кухня з газовою плитою, мийкою та холодильником, автономне живлення; за бажанням – сонячні панелі та душ знадвору. І навіть, жартують майстри, якщо треба буде унітаз, то знайдуть, де прилаштувати.

За довжиною кемпер всього 2,5 метри. Головною проблемою, за словами Волкова, стало "як все впихнути". Боротися доводилось за кожен міліметр – причіп переробляли три рази, кожен раз через два-три міліметра. Український кемпер коштує п’ять тисяч доларів. Тоді як аналоги у США і Європі стартують від 13 тисяч доларів. Як кажуть Волков і Пилявський, іноземна комплектація є набагато біднішою, ніж вони пропонують за п’ять тисяч доларів. Якщо клієнти хочуть якісь додаткові опції (душ, сонячні батареї, опалення), доведеться доплатити.