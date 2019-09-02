Олександр Крава – український майстер авторських ножів, знаних у світі

Олександр Крава – засновник бренду KravaKnives – авторських ножів, за якими Україну впізнають у світі. Свій перший ніж хлопець виточив вдома на балконі, а щоб почати власну справу, подався на заробітки в Африку.
Зараз в арсеналі Олександра Крави 7 моделей ножів та безліч варіантів оздоблення, залежно від бажання та уподобань замовника. Плодами його праці користуються клієнти в Україні та далеко за її межами.
Географія замовлень вражає – Сінгапур, Китай, Мексика, Австралія, Нова Зеландія – загалом понад 30 країн на різних континентах.
Клієнтами Krava knives є люди різних професій і різного статусу. Українські ножі замовляють звичайні туристи та любителі активного відпочинку, мисливці та колекціонери та навіть військові-спецпризначенці і парамедики.
Зараз в арсеналі Олександра Крави 7 моделей ножів та безліч варіантів оздоблення, залежно від бажання та уподобань замовника. Плодами його праці користуються клієнти в Україні та далеко за її межами.
Географія замовлень вражає – Сінгапур, Китай, Мексика, Австралія, Нова Зеландія – загалом понад 30 країн на різних континентах.
Клієнтами Krava knives є люди різних професій і різного статусу. Українські ножі замовляють звичайні туристи та любителі активного відпочинку, мисливці та колекціонери та навіть військові-спецпризначенці і парамедики.
Роботи українця вражають не лише незвичайним дизайном, але й непересічними назвами. "Поганка", "Крук", "Негідник", "Гадюка" – кожна модель отримує оригінальне найменування, щоб уже з назви було зрозуміло, звідки родом виріб.
Олександр зізнається, що мріє, аби його авторські ножі ставали в нагоді людям по всій планеті і стали визнаним брендом ножової індустрії, за яким Україну впізнавали б у світі.
Майстер переконаний, що ніж – це не просто холодна зброя чи знаряддя для нарізання хліба. Це – ціла культура.
Проект «Світ можливостей» проводиться у період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Особа, що бажає стати Учасником Проекту повинна в період проведення Проекту заповнити Форму реєстрації та описати історію власного бізнесу.
Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
Надаючи інформацію, що зазначена у Формі реєстрації, Особа тим самим надає згоду на обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Проекту особами, на період Проекту.
Надсилаючи Форму реєстрації та беручи участь в Проекті, Особа тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої нею інформації про себе Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».