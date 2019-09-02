Назар Федорчук заснував український стартап Senstone, який випустив на ринок однойменний аксесуар. Ззовні він виглядає як стильна прикраса, проте основне призначення пристрою зовсім інше: запам’ятати те, що раптово спаде на думку його власнику.

Засновник стартапу не має технічної освіти. Назар – юрист за фахом, має дипломи університетів Львова та Оксфорда. Раніше працював у проєкті Департаменту юстиції США та у посольстві цієї ж країни. У нього часто виникала потреба занотовувати свої думки, які приходили в голову раптово та в не зовсім зручні моменти. Наприклад, дорогою в аеропорт, під час ділових зустрічей чи інших важливих подій. Так і виникла ідея створити гаджет, що перетворює голосове повідомлення на текст за лічені секунди.

Сам гаджет — це кліпса діаметром до 3 сантиметрів. Її товщина – майже 9 міліметрів. Важить такий аксесуар 29 грамів. Senstone можна носити як підвіску, брошку чи кулон для браслета.Пристрій компактний: він має лише одну кнопку, яка вмикає та вимикає запис, а також мікрофон та індикатор запису. Заряду батареї вистачає на чотири дні роботи. Крім української, ґаджет підтримує 11 мов.Для реалізації свого задуму чоловік залучив у команду дизайнерів та фахових розробників – і за рік з часу появи ідеї вже мав готовий прототип. Далі Назара та його молоду компанію чекав небувалий успіх на спільнокошт-платформі Kickstarter. Проєкт зібрав необхідні 50 тисяч доларів за перших два дні кампанії. Загалом вдалося залучити вшестеро більше запланованого – понад 300 тисяч. Сьогодні у компанії три офіси – в Україні, Китаї та США.