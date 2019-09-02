Назар Федорчук заснував український стартап Senstone, який випустив на ринок однойменний аксесуар. Ззовні він виглядає як стильна прикраса, проте основне призначення пристрою зовсім інше: запам’ятати те, що раптово спаде на думку його власнику.
Засновник стартапу не має технічної освіти. Назар – юрист за фахом, має дипломи університетів Львова та Оксфорда. Раніше працював у проєкті Департаменту юстиції США та у посольстві цієї ж країни.
У нього часто виникала потреба занотовувати свої думки, які приходили в голову раптово та в не зовсім зручні моменти. Наприклад, дорогою в аеропорт, під час ділових зустрічей чи інших важливих подій. Так і виникла ідея створити гаджет, що перетворює голосове повідомлення на текст за лічені секунди.
Сам гаджет — це кліпса діаметром до 3 сантиметрів. Її товщина – майже 9 міліметрів. Важить такий аксесуар 29 грамів. Senstone можна носити як підвіску, брошку чи кулон для браслета.Пристрій компактний: він має лише одну кнопку, яка вмикає та вимикає запис, а також мікрофон та індикатор запису. Заряду батареї вистачає на чотири дні роботи.
Крім української, ґаджет підтримує 11 мов.Для реалізації свого задуму чоловік залучив у команду дизайнерів та фахових розробників – і за рік з часу появи ідеї вже мав готовий прототип. Далі Назара та його молоду компанію чекав небувалий успіх на спільнокошт-платформі Kickstarter.
Проєкт зібрав необхідні 50 тисяч доларів за перших два дні кампанії. Загалом вдалося залучити вшестеро більше запланованого – понад 300 тисяч. Сьогодні у компанії три офіси – в Україні, Китаї та США.
За словами розробника, чи не найбільше зацікавлення гаджет викликав у лікарів. Адже працівникам медичної сфери незручно носити телефон чи планшет, аби записувати нотатки. Для цього більше підійде саме маленький пристрій.
Про Senstone писали авторитетні тематичні видання, на нього звернули увагу відомі оглядачі. Публікації у ЗМІ, участь у міжнародних виставках та конкурсах популяризували винахід українців та забезпечили попит серед потенційних користувачів різних країн.
Проект «Світ можливостей» проводиться у період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Особа, що бажає стати Учасником Проекту повинна в період проведення Проекту заповнити Форму реєстрації та описати історію власного бізнесу.
Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
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