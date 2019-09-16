Захопившись екзотичним для України гінкго білоба, Павло Данилець поставив собі за мету виростити 10 тисяч таких дерев. Він просто хотів зробити що-небудь хороше. І подумав, що виростити 10 тисяч дерев гінкго білоба – це власне і буде на 100% доброю справою.

Унікальність гінкго білоба Дізнався Павло про гінкго білоба випадково, кілька років тому. Тоді киянина зацікавили лікувальні властивості рослини, родом із Піднебесної. Ще у стародавньому Китаї її застосовували для зміцнення судин і покращення пам'яті. А нині гінкго білоба широко використовують у фармакології. "Якщо перекласти це на комп’ютерну термінологію, то листя гінкго додають операційну пам'ять, збільшують продуктивність процесора та змінюють стару батарейку на нову. Більшість китайських довгожителів використовує листя гінкго щодня", – каже Павло. Вирішив він виростити гінкго білоба у себе в садку. А пізніше ще й з подивом дізнався, що це найстаріше дерево на планеті, і з’явилося воно одразу після папороті. За словами Павла, дерева гінкго білоба були першими на землі, а потім же прийшли всі тварини, динозаври, мамонти та люди.

Чудова альтернатива каштану Вражає й те, що гінкго білоба має середню тривалість життя 2 – 2,5 тисячі років, а деякі рослини навіть досягали віку в чотири тисячі років. Також ці дерева не бояться морозу чи шкідників і навіть радіації. Під час атомного бомбардування Хіросіми шість таких дерев вижили та стали для японців символом надії та безсмертя. "Гінкго білоба славиться своєю життєздатністю. Воно пережило льодовик, воно пережило Хіросіму в Японії, воно не боїться паразитів і є стійким до засоленості ґрунтів", – підкреслює Павло. Чоловік додає, що ця рослина є придатною для культивування на всій території України. Крім того, це дерево прекрасно підходить як символ міста та цілком може прийти на зміну каштану.