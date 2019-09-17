Микола Стецьків – колишній доброволець АТО, а віднедавна – успішний фермер, який знайшов себе у вирощуванні полуниці.
До нього на плантацію їдуть за емоціями – згадати солодкий смак дитинства. Друзі та й він сам жартома називають його "полуничним бароном".
Полунична ферма Миколи розташована за 20 кілометрів від Львова в селі Новосілка. Починати довелося майже з "нуля".
Повернувшись зі Сходу, він не захотів іти працювати на когось.Отримав належні йому як ветерану 10 соток неподалік Львова і заходився розвивати на цьому клаптику своє господарство.
Миколі вдалося захистити свій проєкт у Центрі зайнятості й так він отримав гроші для початку свого бізнесу. У всіх фермерських починаннях підтримувала і допомагала дружина Іванна.
Виходило не відразу: із куплених перших двох тисяч кущів більше, ніж половина, загинуло. Та це не стало приводом опускати руки.
Сьогодні на сімейній фермі кількадесят тисяч саджанців і з десяток різних сортів полуниці. Із десяти соток ягідні плантації розрослися до гектара, і продовжують збільшуватися – Микола орендує сусідні ділянки в побратимів-ветеранів.
Тепер у нього свій бренд – ФайнаBerry, а полуницю замовляють навіть наперед, уже з наступного врожаю.
Зупинятися на цьому Микола Стецьків не збирається: підприємливий фермер започаткував і активно розвиває агротуризм. Взявся застосовувати в Україні популярну на Заході модель реалізації агропродукції "Збери собі сам".
Щоб люди, які приїжджають з околиць і з міст, могли не лише купити ягоду, а й на місці зірвати її чи просто провести час на свіжому повітрі та влаштувати пікнік з того, що зібрали.
І головне – щоб вони отримали гарантію, що продукти, які вони споживають, – якісні та безпечні. Для Миколи, як дбайливого батька, це – питання принципу.
Проект «Світ можливостей» проводиться у період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Особа, що бажає стати Учасником Проекту повинна в період проведення Проекту заповнити Форму реєстрації та описати історію власного бізнесу.
Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
Надаючи інформацію, що зазначена у Формі реєстрації, Особа тим самим надає згоду на обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Проекту особами, на період Проекту.
Надсилаючи Форму реєстрації та беручи участь в Проекті, Особа тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої нею інформації про себе Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».