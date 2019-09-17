Микола Стецьків – колишній доброволець АТО, а віднедавна – успішний фермер, який знайшов себе у вирощуванні полуниці.

До нього на плантацію їдуть за емоціями – згадати солодкий смак дитинства. Друзі та й він сам жартома називають його "полуничним бароном".

Полунична ферма Миколи розташована за 20 кілометрів від Львова в селі Новосілка. Починати довелося майже з "нуля". Повернувшись зі Сходу, він не захотів іти працювати на когось.Отримав належні йому як ветерану 10 соток неподалік Львова і заходився розвивати на цьому клаптику своє господарство. Миколі вдалося захистити свій проєкт у Центрі зайнятості й так він отримав гроші для початку свого бізнесу. У всіх фермерських починаннях підтримувала і допомагала дружина Іванна.

Виходило не відразу: із куплених перших двох тисяч кущів більше, ніж половина, загинуло. Та це не стало приводом опускати руки. Сьогодні на сімейній фермі кількадесят тисяч саджанців і з десяток різних сортів полуниці. Із десяти соток ягідні плантації розрослися до гектара, і продовжують збільшуватися – Микола орендує сусідні ділянки в побратимів-ветеранів. Тепер у нього свій бренд – ФайнаBerry, а полуницю замовляють навіть наперед, уже з наступного врожаю.