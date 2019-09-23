Олександр Приймак

Ідею створювати вертикальні вітряки винахідник-аматор виношував давно. А три роки тому в нього з'явився свій стартап, і вже сьогодні його міні-електростанцією цікавляться замовники в Європі та у США.
«Ми багато розмірковували над проєктами, які могли б покращити життя та були б екологічними. Якось мій знайомий сказав, що було б чудово зробити вертикальні вітрові електростанції, які б генерували електроенергію на дахах будинків. Ця розмова змінила моє життя і я почав думати, як реалізувати цю ідею», – розповідає Олександр.
Спершу це було звичайнісіньке хобі – хлопця захоплювало конструювання, а найбільше його цікавив принцип роботи вітряків. Тож він багато експериментував і у вільний час створював у домашній майстерні різні моделі.
Цікаво, що перший прототип вертикальної вітрової електростанції Олександр зробив з підручних матеріалів. За задумом, це мав бути "вертикальний" вітряк, який можна було б почепити на стіну, десь на даху висотного будинку (де багато місця та завжди вітряно) або навіть облаштувати з таких вітрових панелей паркан. Проте ця спроба виявилася невдалою. Та винахідник не здався, взявся за справу серйозно та у підсумку створив абсолютно новий тип вітрогенераторів.
Сьогодні Олександрові працювати над проєктом допомагають товариш Тарас Водяний і дружина Анна, співзасновниця стартап-інкубатора DIY Lab – з нею він познайомився на одному з конкурсів "зелених" технологій. Разом друзі вирішили заснувати стартап, і, звісно, постало питання щодо назви. Як пригадує винахідник, було декілька варіантів, зокрема Green Wall. Однак в опитуваннях у фейсбуці перемогла Sirocco Energy. Сироко – це вітер, що дме з Сахари до країн Середземномор’я, також таке ім’я має язичницький бог вітру.
Зрештою, молодій компанії вдалося вийти на нову висоту. Після багатьох експериментів і варіацій, їм вдалося створити фінальну версію вітрогенератора та провести успішні випробування на даху одного з київських будинків. У результаті команда зуміла вигідно подати свою ідею потенційним інвесторам і партнерам. Також їм вдалося отримати грант від ЄБРР – одного з найбільших іноземних інвесторів України.
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Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
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