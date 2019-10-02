Ростислав Рибак – майстер єдиноборств із Хмельницького, що заснував Академію бразильського джіу-джитсу. Він переконаний, що у житті – як на татамі – важливо вміти перемагати труднощі і наполегливо працювати на результат. Ці принципи боротьби Ростислав повсякдень наслідує сам і навчає цьому своїх учнів.

Єдиноборствами Ростислав захоплюється з 10 років. Тепер це – справа його життя. Перепробувавши себе у різному бізнесі, він, зрештою, усвідомив, що справжнє його покликання – робота з людьми, які хочуть займатися спортом.

Срібний призер чемпіонату України разом з дружиною та командою однодумців заснували свою Академію бразильського джіу-джитсу. За 6 років вони відкрили в місті три клуби. Щось вдалося зробити власними силами, а у чомусь допомогла підтримка простих людей.

Сьогодні в Академії бразильського джіу-джитсу займаються 300 дітей різного віку – від 5-річних "гарбузиків" до геть дорослих юнаків. Окремою секцією дівчат опікується дружина Ростислава – Марина. Вона також тренер і майстер єдиноборств.

До слова, саме любов до джіу-джитсу звела їх разом, бо з майбутньою дружиною Ростислав познайомився на тренуванні. Спільне захоплення для подружжя тепер набагато більше, ніж просто спорт: це можливість вести успішну сімейну справу, та й взагалі – спосіб життя. Кожен день ми живемо по джіу-джитсу: засинаємо з джіу-джитсу, прокидаємося з джіу-джитсу... Ми створили сімейний бізнес. Це – наша справа життя, – розповів Ростислав.

Вихованці Рибаків – часті призери всеукраїнських і міжнародних змагань. Лише цьогоріч команда привезла вісім нагород чемпіонату світу! Та головне надбання, мабуть, це – досвід. Адже особлива філософія джіу-джитсу загартовує до життя.

Ти борешся зі своїм характером, труднощами, ти борешся з якоюсь невпевненістю... Через боротьбу і діти, і дорослі можуть реалізувати свої мрії, втілити у життя якісь інші завдання,

– наголосив Ростислав Рибак.