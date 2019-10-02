Ростислав Рибак – майстер єдиноборств із Хмельницького, що заснував Академію бразильського джіу-джитсу. Він переконаний, що у житті – як на татамі – важливо вміти перемагати труднощі і наполегливо працювати на результат. Ці принципи боротьби Ростислав повсякдень наслідує сам і навчає цьому своїх учнів.
Єдиноборствами Ростислав захоплюється з 10 років. Тепер це – справа його життя. Перепробувавши себе у різному бізнесі, він, зрештою, усвідомив, що справжнє його покликання – робота з людьми, які хочуть займатися спортом.
Срібний призер чемпіонату України разом з дружиною та командою однодумців заснували свою Академію бразильського джіу-джитсу. За 6 років вони відкрили в місті три клуби. Щось вдалося зробити власними силами, а у чомусь допомогла підтримка простих людей.
Сьогодні в Академії бразильського джіу-джитсу займаються 300 дітей різного віку – від 5-річних "гарбузиків" до геть дорослих юнаків. Окремою секцією дівчат опікується дружина Ростислава – Марина. Вона також тренер і майстер єдиноборств.
До слова, саме любов до джіу-джитсу звела їх разом, бо з майбутньою дружиною Ростислав познайомився на тренуванні.
Спільне захоплення для подружжя тепер набагато більше, ніж просто спорт: це можливість вести успішну сімейну справу, та й взагалі – спосіб життя.
Кожен день ми живемо по джіу-джитсу: засинаємо з джіу-джитсу, прокидаємося з джіу-джитсу... Ми створили сімейний бізнес. Це – наша справа життя, – розповів Ростислав.
Вихованці Рибаків – часті призери всеукраїнських і міжнародних змагань. Лише цьогоріч команда привезла вісім нагород чемпіонату світу! Та головне надбання, мабуть, це – досвід. Адже особлива філософія джіу-джитсу загартовує до життя.
Ти борешся зі своїм характером, труднощами, ти борешся з якоюсь невпевненістю... Через боротьбу і діти, і дорослі можуть реалізувати свої мрії, втілити у життя якісь інші завдання,
– наголосив Ростислав Рибак.
Ростислав із дружиною і зараз не перестають мріяти. Вони регулярно влаштовують для своїх вихованців літні табори з виїздом кудись на природу. Тож тепер виношують плани власної спортивної бази.
Нам не вистачає такої локації, де б ми могли з ними і навчатися, і розважатися, і відпочивати, – зізнався він.
Гартуючи дітей фізично, спортивна родина на перше місце ставить сімейні цінності. Головною ж метою, каже Ростислав Рибак, є виховати дітей справжніми чемпіонами свого життя!
Проект «Світ можливостей» проводиться у період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Особа, що бажає стати Учасником Проекту повинна в період проведення Проекту заповнити Форму реєстрації та описати історію власного бізнесу.
Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
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