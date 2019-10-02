Іван та Ірина Юськевичі

Українське подружжя Івана та Ірини Юськевичів ось уже кілька років вирощують на своїй фермі екзотику. Равликів з України експортують до Європи, де на них є неабиякий попит. А ікру равлика українського виробництва не гребують брати на пробу відомі мішленівські ресторани.

Заробляти на життя фермерством, та ще й таким екзотичним, родина вирішила випадково: до цього в Івана був свій будівельний бізнес, дружина – займалася ландшафтним дизайном.

Якось, відпочиваючи у Греції, вони вперше скуштували фаршированих равликів. Згодом, уже в Україні, назбирали у парку звичайних, виноградних равликів та спробували повторити кулінарний шедевр удома. Так, поступово, усе й закрутилося, і з невинного гурманства розрісся повноцінний сімейний бізнес.

Як розводити равликів, спершу і гадки не мали: для України це – не типовий продукт. Шукати фахівців, які б поділилися цінними порадами, довелося за кордоном: їздили на навчання до Європи. Витратили чимало грошей, часу і власного терпіння, зате тепер і самі охоче діляться досвідом з іншими, навіть проводять екскурсії на фермі. До заснування ферми ми три роки займалися вирощуванням та переробкою виноградних равликів, а з часом вирішили перекваліфікуватися, аби розширити гастрономічну культуру України та експортувати цей продукт у країни ЄС,

– сказала Ірина Юськевич.

Тепер же виробництвом зацікавилися такі країни як Іспанія, Італія, Бельгія, Греція, Польща та Франція. М’ясо равлика шановане на ринку Європи, воно дуже смачне та корисне, а ще – це відмінне джерело енергії.