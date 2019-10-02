Іван та Ірина Юськевичі

Українське подружжя Івана та Ірини Юськевичів ось уже кілька років вирощують на своїй фермі екзотику. Равликів з України експортують до Європи, де на них є неабиякий попит. А ікру равлика українського виробництва не гребують брати на пробу відомі мішленівські ресторани.
Заробляти на життя фермерством, та ще й таким екзотичним, родина вирішила випадково: до цього в Івана був свій будівельний бізнес, дружина – займалася ландшафтним дизайном.
Якось, відпочиваючи у Греції, вони вперше скуштували фаршированих равликів. Згодом, уже в Україні, назбирали у парку звичайних, виноградних равликів та спробували повторити кулінарний шедевр удома. Так, поступово, усе й закрутилося, і з невинного гурманства розрісся повноцінний сімейний бізнес.
Як розводити равликів, спершу і гадки не мали: для України це – не типовий продукт. Шукати фахівців, які б поділилися цінними порадами, довелося за кордоном: їздили на навчання до Європи. Витратили чимало грошей, часу і власного терпіння, зате тепер і самі охоче діляться досвідом з іншими, навіть проводять екскурсії на фермі.
До заснування ферми ми три роки займалися вирощуванням та переробкою виноградних равликів, а з часом вирішили перекваліфікуватися, аби розширити гастрономічну культуру України та експортувати цей продукт у країни ЄС,
– сказала Ірина Юськевич.
Тепер же виробництвом зацікавилися такі країни як Іспанія, Італія, Бельгія, Греція, Польща та Франція. М’ясо равлика шановане на ринку Європи, воно дуже смачне та корисне, а ще – це відмінне джерело енергії.
Раніше равликів можна було збирати у природі. Однак з 2017 року країни ЄС наклали вето, адже це шкодить екосистемі. Тоді гурмани почали шукати постачальників за межами Євросоюзу.
Та й одними лише равликами подружжя Юськевичів обмежуватися не хоче: чи не першими в Україні відкрили зміїну ферму, де вирощують плазунів на продаж у ресторани. Кажуть, знайшли свою нішу – робити якісний продукт, орієнтований на людей із витонченими смаками, гурманів, які цінують те, що їдять.
Проект «Світ можливостей» проводиться у період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Особа, що бажає стати Учасником Проекту повинна в період проведення Проекту заповнити Форму реєстрації та описати історію власного бізнесу.
Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
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