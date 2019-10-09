Дівчина народилась у Донецьку. За освітою – програміст. Однак замість того, щоб писати коди, обрала для себе іншу нішу. Ще на останньому році навчання в університеті вона закінчила курси стиліста, позаяк її завжди цікавила мода.
З початком війни у 2014 році Марія змушена була переїхати з рідного міста до Кропивницького. Саме там вона подружилася з екоактивістами, і сама перейнялася проблемами захисту довкілля.
Після переїзду до Києва Марія вже організувала свій стартап. Там вона серйозно зайнялася переробкою пластикових відходів на стильні аксесуари. Перші досліди починала на кухні зі звичайними формами для випікання. А спеціальний пристрій для плавлення пластику – термопласт збирала разом з партнером за роликами в інтернеті. На старті Марія витратила приблизно дві тисячі доларів заощаджень.
Дизайн прикрас з вторсировини вона розробляє сама. На їх виготовлення йде в середньому 20-30 хвилин. Що цікаво, з одного флакону шампуню, до прикладу, можна зробити від 3 до 5 виробів. Коштують прикраси кількасот гривень, а десятину від продажу кожної Марія інвестує у прибирання лісів та водойм. Із зібраного під час однієї такої толоки пластику дизайнерка створила колекцію для Українського тижня моди.
У 2018 році стартап виграв грант 50 тисяч гривень на конкурсі соціальних бізнес-проєктів, який проводять у понад 20 країнах.
Символічно, вважає Марія, що першою прикрасою, яку вона виготовила, і яка досі залишається популярною серед її клієнтів, є брошка у формі крапельки.
Так само, як океан починається з краплини, так й історія бренду Re-beau почалася з крапельки. Саме такі дрібні вчинки, які людина робить щодня, ніби маленькі "крапельки", наповнюють та можуть кардинально змінити наш світ.
Проект «Світ можливостей» проводиться у період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Особа, що бажає стати Учасником Проекту повинна в період проведення Проекту заповнити Форму реєстрації та описати історію власного бізнесу.
Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
Надаючи інформацію, що зазначена у Формі реєстрації, Особа тим самим надає згоду на обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Проекту особами, на період Проекту.
Надсилаючи Форму реєстрації та беручи участь в Проекті, Особа тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої нею інформації про себе Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».