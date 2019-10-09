Дівчина народилась у Донецьку. За освітою – програміст. Однак замість того, щоб писати коди, обрала для себе іншу нішу. Ще на останньому році навчання в університеті вона закінчила курси стиліста, позаяк її завжди цікавила мода.

З початком війни у 2014 році Марія змушена була переїхати з рідного міста до Кропивницького. Саме там вона подружилася з екоактивістами, і сама перейнялася проблемами захисту довкілля.

Після переїзду до Києва Марія вже організувала свій стартап. Там вона серйозно зайнялася переробкою пластикових відходів на стильні аксесуари. Перші досліди починала на кухні зі звичайними формами для випікання. А спеціальний пристрій для плавлення пластику – термопласт збирала разом з партнером за роликами в інтернеті. На старті Марія витратила приблизно дві тисячі доларів заощаджень.

Дизайн прикрас з вторсировини вона розробляє сама. На їх виготовлення йде в середньому 20-30 хвилин. Що цікаво, з одного флакону шампуню, до прикладу, можна зробити від 3 до 5 виробів. Коштують прикраси кількасот гривень, а десятину від продажу кожної Марія інвестує у прибирання лісів та водойм. Із зібраного під час однієї такої толоки пластику дизайнерка створила колекцію для Українського тижня моди.

У 2018 році стартап виграв грант 50 тисяч гривень на конкурсі соціальних бізнес-проєктів, який проводять у понад 20 країнах.

Символічно, вважає Марія, що першою прикрасою, яку вона виготовила, і яка досі залишається популярною серед її клієнтів, є брошка у формі крапельки.

Так само, як океан починається з краплини, так й історія бренду Re-beau почалася з крапельки. Саме такі дрібні вчинки, які людина робить щодня, ніби маленькі "крапельки", наповнюють та можуть кардинально змінити наш світ.