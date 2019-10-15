Артем віддавна захоплюється футболом. Ще студентом часто збирав друзів, щоб поганяти разом м’яча. Після закінчення ВНЗ організовувати команду стало складніше – у кожного з’явилися свої клопоти, робота тощо. Контакти в чатах та групах проблему не вирішували: зустрічі регулярно зривалися, відшукати потрібну інформацію вдавалося складно.

Так з’явилася ідея створити зручний інструмент, який за декілька кліків на телефоні допоміг би знайти партнерів для спільних тренувань. Реалізувати стартап Артему допомогла команда з університетських друзів й однодумці. Долучились до процесу також волонтери-програмісти та дизайнери з різних регіонів. Від ідеї до реалізації минуло близько двох років. Наразі сервіс запрацював у Києві, у планах розробників – запустити його в інших великих містах.

Футбол, волейбол, баскетбол, теніс чи просто легка пробіжка у невимушеній товариській компанії – це і не тільки ви знайдете в додатку, де десяток груп поділені за інтересами. Ба більше, програма відображає спортивну інфраструктуру: майданчики, стадіони, розклад тренувань і подій поблизу.

Можна додатися в чиюсь гру, якщо рівень підходить, або створити власну і запросити друзів. Особливо зручно для людей, які щойно переїхали у велике місто, щоб знайти собі нову компанію і не втратити інтерес до спорту.

За невеликий період свого існування стартап уже встиг потрапити до рейтингу найкращих спортивних і соціальних проєктів в Україні й отримав визнання на “Тайванській технологічній арені” серед десятків інших з усього світу.

Цей проєкт, кажуть творці, не задля розваги, – це інвестиція в майбутнє. Ціль команди – створити найбільшу спортивну спільноту, зробити спорт максимально доступним та поширити ідею здорового способу життя.