Артем віддавна захоплюється футболом. Ще студентом часто збирав друзів, щоб поганяти разом м’яча. Після закінчення ВНЗ організовувати команду стало складніше – у кожного з’явилися свої клопоти, робота тощо. Контакти в чатах та групах проблему не вирішували: зустрічі регулярно зривалися, відшукати потрібну інформацію вдавалося складно.
Так з’явилася ідея створити зручний інструмент, який за декілька кліків на телефоні допоміг би знайти партнерів для спільних тренувань. Реалізувати стартап Артему допомогла команда з університетських друзів й однодумці. Долучились до процесу також волонтери-програмісти та дизайнери з різних регіонів.
Від ідеї до реалізації минуло близько двох років. Наразі сервіс запрацював у Києві, у планах розробників – запустити його в інших великих містах.
Футбол, волейбол, баскетбол, теніс чи просто легка пробіжка у невимушеній товариській компанії – це і не тільки ви знайдете в додатку, де десяток груп поділені за інтересами. Ба більше, програма відображає спортивну інфраструктуру: майданчики, стадіони, розклад тренувань і подій поблизу.
Можна додатися в чиюсь гру, якщо рівень підходить, або створити власну і запросити друзів. Особливо зручно для людей, які щойно переїхали у велике місто, щоб знайти собі нову компанію і не втратити інтерес до спорту.
За невеликий період свого існування стартап уже встиг потрапити до рейтингу найкращих спортивних і соціальних проєктів в Україні й отримав визнання на “Тайванській технологічній арені” серед десятків інших з усього світу.
Цей проєкт, кажуть творці, не задля розваги, – це інвестиція в майбутнє. Ціль команди – створити найбільшу спортивну спільноту, зробити спорт максимально доступним та поширити ідею здорового способу життя.
Проект «Світ можливостей» проводиться у період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Особа, що бажає стати Учасником Проекту повинна в період проведення Проекту заповнити Форму реєстрації та описати історію власного бізнесу.
Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
Надаючи інформацію, що зазначена у Формі реєстрації, Особа тим самим надає згоду на обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Проекту особами, на період Проекту.
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