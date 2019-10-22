Хто створив позашляховик?
Юлія Хомич – юрист-міжнародник із досвідом, її чоловік Вахтанг Джукашвілі до цього займався продажами та конверсією автомобілів.
Вони ось уже понад 10 років ведуть свій спільний сімейний бізнес: постачають спецтехніку на замовлення як приватних компаній, так і міжнародних організацій та урядів.
За їхніми плечима – контракти на десятки мільйонів доларів і більше сотні успішних проєктів. Та найамбітніший із усіх, мабуть, є Torsus Praetorian. Автобус-позашляховик створений, щоб перевозити людей там, де немає доріг.
Як виникла ця ідея?
Ідею підказав ринок. Досі цю нішу займали автобуси, переобладнані з вантажівок, або ж звичайні позашляховики. Перші – незручні і не до кінця відповідають вимогам, а пересування колоною з кількох машин – економічно невигідне.
Проаналізувавши запити клієнтів, подружжя вирішило створити з "нуля" свій власний автобус, який би від початку був побудований як автобус-позашляховик. Від перших ескізів до готового екземпляра, який зійшов з конвеєра, не минуло і року. На створення дизайну, кажуть творці, їх надихнули "Зоряні війни".
Де може проїхати автобус-позашляховик?
Цей "космічний" автобус стане в нагоді у районах з відсутньою інфраструктурою: на кар’єрах та видобувних майданчиках великих промислових компаній, у гірській місцевості, у складі різних гуманітарних місій, і, особливо, у зонах стихійного лиха.
Переобладнана під "швидку", така машина здатна вмістити дванадцятьох травмованих на ношах.
Не дивно, що більше сотні автобусів-позашляховиків захотів купити в українців уряд Бангладеш – країни, де природні катаклізми – явище доволі часте. Географія замовлень охоплює різні країни: США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Грузія та й, зрештою, сама Україна.
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