Дніпрянин Євген Крекотень – розробник вражаючої гри. Він – колишній учасник АТО, тож встиг понюхати справжнього пороху та повоювати на реальній війні. Повернувшись, вирішив використати досвід та вигадати сучасну розвагу для дітлахів, які полюбляють гратися у стрілялки.
Хтось пише книжки про АТО, а я хотів зробити гру про АТО,
– пояснив розробник Євген Крекотень.
До АТО Євген займався бізнесом – мав свій спортклуб. Повернувшись до цивільного життя, перемкнувся на ІТ. І хоча чоловік ніколи раніше у цій галузі не працював, його завжди тягнуло до програмування. "Кодити" вчився на онлайн-курсах, а першу програму допоміг писати товариш. Це мала бути програма для малого бізнесу – мобільний додаток для зчитування штрих-кодів, – такий собі "касовий апарат" у смартфоні.
Звідси й з’явився задум: а що, як позначити гравців штрих-кодами, і зробити щось на кшталт гри у війну, але у доповненій реальності. Євген запевнив: суть ідеї дуже проста.
Наносимо графічний маркер у вигляді штрих-коду на гравця – це може бути або пов’язка на голову, або футболка, або, як варіант, видруковуємо і наклеюємо аркуш А4. Коли я наводжу на гравця і "стріляю" в нього, камера зчитує штрих-код і фіксує влучання, – додав Крекотень. Задля більшого ефекту та зручності краще використовувати спеціальний тримач для телефона у вигляді пістолета чи автомата.
Влаштувати віртуальну війну з друзями можна будь-де. Додаток розпізнає площу місцевості, прораховує радіус обстрілу, дальність кидка гранати. Можна обирати різні режими гри та різні амплуа гравців: снайпер, кулеметник чи розвідник.
Це ніби комп’ютерна гра, але вже з певною фізичною активністю: батьки задоволені, діти задоволені, – зауважив Євген. Він живе цим проєктом ось уже 4 роки. До першого випуску були 3 не зовсім вдалі версії. Досі, каже, обходився без великих капіталовкладень. "З інвестицій потрібні лише ноутбук і бажання – просто береш і робиш", – сказав Євген.
Геймери, які спробували "повоювати" у доповненій реальності, – залишають здебільшого позитивні відгуки. Гра є на App Store та Google Play. На черзі, каже Євген, – найважче: маркетинг. У найближчих планах – вихід на кікстартер та просування на західні ринки.
Проект «Світ можливостей» проводиться у період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Особа, що бажає стати Учасником Проекту повинна в період проведення Проекту заповнити Форму реєстрації та описати історію власного бізнесу.
Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
Надаючи інформацію, що зазначена у Формі реєстрації, Особа тим самим надає згоду на обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Проекту особами, на період Проекту.
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