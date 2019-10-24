Дніпрянин Євген Крекотень – розробник вражаючої гри. Він – колишній учасник АТО, тож встиг понюхати справжнього пороху та повоювати на реальній війні. Повернувшись, вирішив використати досвід та вигадати сучасну розвагу для дітлахів, які полюбляють гратися у стрілялки.

Хтось пише книжки про АТО, а я хотів зробити гру про АТО,

– пояснив розробник Євген Крекотень.

До АТО Євген займався бізнесом – мав свій спортклуб. Повернувшись до цивільного життя, перемкнувся на ІТ. І хоча чоловік ніколи раніше у цій галузі не працював, його завжди тягнуло до програмування. "Кодити" вчився на онлайн-курсах, а першу програму допоміг писати товариш. Це мала бути програма для малого бізнесу – мобільний додаток для зчитування штрих-кодів, – такий собі "касовий апарат" у смартфоні.

Звідси й з’явився задум: а що, як позначити гравців штрих-кодами, і зробити щось на кшталт гри у війну, але у доповненій реальності. Євген запевнив: суть ідеї дуже проста.

Наносимо графічний маркер у вигляді штрих-коду на гравця – це може бути або пов’язка на голову, або футболка, або, як варіант, видруковуємо і наклеюємо аркуш А4. Коли я наводжу на гравця і "стріляю" в нього, камера зчитує штрих-код і фіксує влучання, – додав Крекотень. Задля більшого ефекту та зручності краще використовувати спеціальний тримач для телефона у вигляді пістолета чи автомата.

Влаштувати віртуальну війну з друзями можна будь-де. Додаток розпізнає площу місцевості, прораховує радіус обстрілу, дальність кидка гранати. Можна обирати різні режими гри та різні амплуа гравців: снайпер, кулеметник чи розвідник.

Це ніби комп’ютерна гра, але вже з певною фізичною активністю: батьки задоволені, діти задоволені, – зауважив Євген. Він живе цим проєктом ось уже 4 роки. До першого випуску були 3 не зовсім вдалі версії. Досі, каже, обходився без великих капіталовкладень. "З інвестицій потрібні лише ноутбук і бажання – просто береш і робиш", – сказав Євген.

Геймери, які спробували "повоювати" у доповненій реальності, – залишають здебільшого позитивні відгуки. Гра є на App Store та Google Play. На черзі, каже Євген, – найважче: маркетинг. У найближчих планах – вихід на кікстартер та просування на західні ринки.