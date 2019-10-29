Вона разом зі своєю сусідкою Катериною Ільків – вдовою, яка сама виховує двох синів та донечку – змогли створити козячу ферму у селі Тухля, що на Львівщині.
"Побачили інформацію, що переселенцям надають гранти на початок підприємницької діяльності. Не задумуючись, вирішили, що то будуть кози. На той час у мене була одна старезна коза Мілка, яка таки змогла погуляти і народити мені козеня Зірку",
– пригадала Катерина Лісова.
Бізнес-план Катерина, яка є маркетологом за освітою, написала за кілька годин, і за лічені хвилини до дедлайну надіслала заявку грантодавцям. Не чекаючи відповіді, на одну лише пенсію та завдяки підтримці друзів, стали скуповувати в селян кіз. Грант Катерина таки виграла, і не один. Закупили доїльний апарат, холодильники, іншу техніку і головне – заходилися збільшувати поголів’я.За неповних три роки їхнє стадо розрослося до понад трьох десятків кіз. Окрім цього, мають ще й овець, окремий пташиний двір і свою конячку. Поратися по господарству допомагають діти, друзі і волонтери.
"У кіз – матріархат, тобто веде стадо коза. У нас на фермі – матріархат, ми всі такі", – розповіла власниця ферми.
Обов’язки між собою жінки поділили: Катерина Лісова вважається головною скотоводкою, а Катерина Ільків – головною сироваркою.
Авторські сири – це особлива гордість переселенки з Алчевська, адже там їх варять 12 видів. Після цього влаштовують дегустації та продають просто на фермі.
"Ми пропонуємо почати дегустування з нашого білого класичного сиру, далі на основі білого класичного ми робимо сири з базиліком, чебрецем та м’ятою. В нас є фірмовий копчений сир, який сирні сомельє визнали унікальним для України", – пояснила засновниця бізнесу.
"Козяча ферма двох Катерин" – промовиста вивіска на воротах колись закинутої колгоспної ферми, яку орендують жінки, нині вже майже стала брендом. Сюди навідуються любителі "зеленого" туризму з усієї України. Окрім цього, заїжджають й туристи-іноземці, до прикладу, з Канади і Нової Зеландії.
Попереду у Катерин нові переїзди й нові виклики – вони врешті отримали власну ділянку, на яку віддавна виношують плани.
"Зробити контактну ферму свійської худоби, де будуть не тільки кози, а й будуть ще вівці, будуть свинки, будуть коні. Показати людям, що на рівному місці, на галявині серед лісу, можна щось збудувати, приймати туристів і дарувати людям радість", – додала Катерина Лісова.
Проект «Світ можливостей» проводиться у період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Особа, що бажає стати Учасником Проекту повинна в період проведення Проекту заповнити Форму реєстрації та описати історію власного бізнесу.
Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
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