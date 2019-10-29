Вона разом зі своєю сусідкою Катериною Ільків – вдовою, яка сама виховує двох синів та донечку – змогли створити козячу ферму у селі Тухля, що на Львівщині.

"Побачили інформацію, що переселенцям надають гранти на початок підприємницької діяльності. Не задумуючись, вирішили, що то будуть кози. На той час у мене була одна старезна коза Мілка, яка таки змогла погуляти і народити мені козеня Зірку",

– пригадала Катерина Лісова.

Бізнес-план Катерина, яка є маркетологом за освітою, написала за кілька годин, і за лічені хвилини до дедлайну надіслала заявку грантодавцям. Не чекаючи відповіді, на одну лише пенсію та завдяки підтримці друзів, стали скуповувати в селян кіз. Грант Катерина таки виграла, і не один. Закупили доїльний апарат, холодильники, іншу техніку і головне – заходилися збільшувати поголів’я. За неповних три роки їхнє стадо розрослося до понад трьох десятків кіз. Окрім цього, мають ще й овець, окремий пташиний двір і свою конячку. Поратися по господарству допомагають діти, друзі і волонтери. За неповних три роки їхнє стадо розрослося до понад трьох десятків кіз. Окрім цього, мають ще й овець, окремий пташиний двір і свою конячку. Поратися по господарству допомагають діти, друзі і волонтери.

"У кіз – матріархат, тобто веде стадо коза. У нас на фермі – матріархат, ми всі такі", – розповіла власниця ферми. Обов’язки між собою жінки поділили: Катерина Лісова вважається головною скотоводкою, а Катерина Ільків – головною сироваркою.

Авторські сири – це особлива гордість переселенки з Алчевська, адже там їх варять 12 видів. Після цього влаштовують дегустації та продають просто на фермі.

"Ми пропонуємо почати дегустування з нашого білого класичного сиру, далі на основі білого класичного ми робимо сири з базиліком, чебрецем та м’ятою. В нас є фірмовий копчений сир, який сирні сомельє визнали унікальним для України", – пояснила засновниця бізнесу.

"Козяча ферма двох Катерин" – промовиста вивіска на воротах колись закинутої колгоспної ферми, яку орендують жінки, нині вже майже стала брендом. Сюди навідуються любителі "зеленого" туризму з усієї України. Окрім цього, заїжджають й туристи-іноземці, до прикладу, з Канади і Нової Зеландії.

Попереду у Катерин нові переїзди й нові виклики – вони врешті отримали власну ділянку, на яку віддавна виношують плани.

"Зробити контактну ферму свійської худоби, де будуть не тільки кози, а й будуть ще вівці, будуть свинки, будуть коні. Показати людям, що на рівному місці, на галявині серед лісу, можна щось збудувати, приймати туристів і дарувати людям радість", – додала Катерина Лісова.