Олександр Іваніцький

Сашко – інженер-технолог за освітою. Працював у сфері туризму – мав власну фірму, влаштовував для своїх клієнтів на відпочинок за кордоном. З початку АТО подався добровольцем на фронт. Повернувшись, спробував шукати себе у чомусь іншому.
Отримав від держави кошти на розвиток бізнесу й організував інтернет-магазин, де основним товаром стали мурашині ферми. Ще давніше він підгледів ідею такого стартапу в популярному американському телесеріалі “Альф”.
Комахи трудяться 24 години на добу і як ніхто вміють працювати в команді.
У них є своя ієрархія: солдати, розвідники, няньки, прислуга і навіть своя королева. Це – окрема цивілізація.
Складається така ферма з формікарія (штучного мурашника) та, власне, колонії комах. Перші моделі формікаріїв Олександр вирізав та збирав разом із дружиною в гаражі. Дизайн розробляє на комп'ютері – ферми різняться за виглядом, кольором та розмірами.
Для України розводити і продавати мурах – бізнес незвичний.
Раніше ця ніша була вільна, а от тепер у Олександра вже з’являються конкуренти. Є ще приблизно 15 компаній, які займаються "мурашиними" бізнесом.
Коштує така ферма від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Купують її здебільшого для дітей, аби ті піклувалися про домашніх улюбленців – це привчає їх до відповідальності. Або ж у офіси – як цікаву атракцію та своєрідний антистрес для працівників.
Замовлення на свої мурашині ферми Олександр знаходить як в Україні, так і за кордоном – у Європі та Америці.
Як не дивно, там ця сфера поки не настільки розвинена.
Продає їх і через платформу Amazon. Засновник Ant City переконаний, що розвиватися є куди. Головне – вірити в себе і не зважати на труднощі, інакше – нічого не досягти.
Проект «Світ можливостей» проводиться у період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Особа, що бажає стати Учасником Проекту повинна в період проведення Проекту заповнити Форму реєстрації та описати історію власного бізнесу.
Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
Надаючи інформацію, що зазначена у Формі реєстрації, Особа тим самим надає згоду на обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Проекту особами, на період Проекту.
Надсилаючи Форму реєстрації та беручи участь в Проекті, Особа тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої нею інформації про себе Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».