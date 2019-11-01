Олександр Іваніцький

Сашко – інженер-технолог за освітою. Працював у сфері туризму – мав власну фірму, влаштовував для своїх клієнтів на відпочинок за кордоном. З початку АТО подався добровольцем на фронт. Повернувшись, спробував шукати себе у чомусь іншому.

Отримав від держави кошти на розвиток бізнесу й організував інтернет-магазин, де основним товаром стали мурашині ферми. Ще давніше він підгледів ідею такого стартапу в популярному американському телесеріалі “Альф”.

Комахи трудяться 24 години на добу і як ніхто вміють працювати в команді. У них є своя ієрархія: солдати, розвідники, няньки, прислуга і навіть своя королева. Це – окрема цивілізація.

Складається така ферма з формікарія (штучного мурашника) та, власне, колонії комах. Перші моделі формікаріїв Олександр вирізав та збирав разом із дружиною в гаражі. Дизайн розробляє на комп'ютері – ферми різняться за виглядом, кольором та розмірами. Для України розводити і продавати мурах – бізнес незвичний. Раніше ця ніша була вільна, а от тепер у Олександра вже з’являються конкуренти. Є ще приблизно 15 компаній, які займаються "мурашиними" бізнесом.

Коштує така ферма від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Купують її здебільшого для дітей, аби ті піклувалися про домашніх улюбленців – це привчає їх до відповідальності. Або ж у офіси – як цікаву атракцію та своєрідний антистрес для працівників. Замовлення на свої мурашині ферми Олександр знаходить як в Україні, так і за кордоном – у Європі та Америці. Як не дивно, там ця сфера поки не настільки розвинена.

Продає їх і через платформу Amazon. Засновник Ant City переконаний, що розвиватися є куди. Головне – вірити в себе і не зважати на труднощі, інакше – нічого не досягти.