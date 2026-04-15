Кашалоты, несмотря на огромную эволюционную дистанцию с людьми, демонстрируют неожиданно сложную систему общения. Новое исследование показало, что их звуковые сигналы имеют много общего с человеческим языком – в частности в структуре и организации звуков. Об этом пишет The Guardian.

Чем язык кашалотов напоминает человеческий?

Эти морские гиганты общаются с помощью коротких щелчков, известных как "коды". Анализ показал, что они могут менять звучание через длину сигнала или изменение тона – подобно тому, как в человеческих языках формируются гласные. Такие особенности напоминают структуру языков вроде китайского, латыни или словенского.

Исследователи обнаружили, что коммуникация кашалотов имеет черты, похожие на фонетику и фонологию человеческого языка. Это означает, что сложные языковые системы могли возникнуть независимо у разных видов.

Работа стала частью исследований организации Project CETI, которая изучает поведение кашалотов у побережья Доминика. Цель проекта – понять, что именно "говорят" эти животные.

Еще несколько десятилетий назад ученые даже не были уверены, что кашалоты вообще используют звуки для общения. Сегодня же, благодаря современным технологиям и искусственному интеллекту, исследователи могут анализировать их сигналы с высокой точностью.

По словам основателя Project CETI David Gruber, это открытие демонстрирует, что люди не единственные существа со сложным социальным и культурным поведением. Кашалоты могут передавать информацию между поколениями в течение миллионов лет.

Как пишет ScienceAlert, исследование этих животных осложняется их образом жизни. Они могут погружаться под воду до 50 минут в поисках пищи, а на поверхность поднимаются только на короткое время. Именно тогда они активно "общаются", держась близко друг к другу.

Хотя для человеческого уха эти звуки напоминают азбуку Морзе, детальный анализ показал сложные закономерности. Ученые даже смогли обнаружить аналогии к изменению гласных – как в человеческом языке, когда меняется звучание звука в зависимости от артикуляции.

Лингвист Gašper Beguš отметил, что уровень сложности языка кашалотов превышает многие другие исследованные виды, в частности попугаев или слонов. Это еще раз подчеркивает, что несмотря на различия в среде обитания, между людьми и этими животными есть много общего.

Ученые также обращают внимание на социальное поведение кашалотов. Они живут в группах, помогают ухаживать за потомством и даже участвуют в совместных родах.

По словам эколога Mauricio Cantor, коммуникация кашалотов имеет несколько уровней структуры, которые ранее не были полностью понятны. Это открытие позволяет глубже взглянуть на их "язык".

В будущем ученые надеются не только расшифровать отдельные сигналы, но и научиться частично понимать эти сообщения. У рамках Project CETI планируют распознать не менее 20 различных "высказываний", связанных с поведением – например, погружением или сном – в течение следующих пяти лет.

Полноценное "общение" с кашалотами пока остается далекой перспективой. Однако исследователи считают, что это уже не выглядит фантастикой, а лишь вопросом времени, технологий и ресурсов.