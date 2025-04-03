Португальский паспорт довольно ценный, ведь обеспечивает право жить и работать в любой стране ЕС и дает доступ к социальным программам и медицине. Кроме этого, он обеспечивает безвизовый въезд в более 190 стран. Об этом пишет 24 Канал.

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Условия для подачи на гражданство в Португалии

Португалия является одной из стран Европы, где можно легко получить гражданство. Иностранец имеет право подать заявку, если прожил в стране не менее 5 лет.

На момент подачи надо иметь действительный вид на жительство (Autorização de Residência).

Кроме этого, нужно знать португальский язык на уровне A2 или выше. Уровень подтверждается сертификатом CIPLE (Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira). Если человек учился в португальской школе или университете, этого может быть достаточно.

Кроме этого, полиция и Служба по делам иностранцев проверяет лицо на репутацию, ведь претендент не может иметь судимости за преступления, которые наказываются в Португалии на более 3 лет заключения.

Справка. Заявка подается через Instituto dos Registos e do Notariado. Ее можно подать лично или через адвоката.

Необходимые документы

Заполненное заявление на гражданство по официальной форме.

Действующий паспорт.

Свидетельство о рождении (оригинал и перевод на португальский язык).

Подтверждение законного пребывания в Португалии. Например, вид на жительство.

Справка о несудимости из Португалии и страны происхождения (и других стран, где человек проживал).

Подтверждение знания языка, вроде сертификата CIPLE.

Также нужно будет оплатить государственную пошлину за рассмотрение заявления. Справка об оплате сбора прилагается к заявлению.

Сколько ждать выдачи гражданства Обработка заявки может длиться от 6 месяцев до 2 лет – это зависит от загруженности системы. После получения сертификата о гражданстве можно оформить португальский паспорт.

Также заметим, что получить португальское гражданство можно и другими путями, в частности через брак и происхождение (если родители граждане Португалии или человек потомок евреев-сефардов, которых изгнали с Иберийского полуострова в XV веке).

Кроме этого, получить гражданство можно через программу "Золотая виза" (Golden Visa) путем инвестиций в недвижимость, экономику, или создание рабочих мест.