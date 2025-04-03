Португальський паспорт доволі цінний, адже забезпечує право жити та працювати в будь-якій країні ЄС і дає ступ до соціальних програм та медицини. Крім цього, він забезпечує безвізовий в'їзд у понад 190 країн. Про це пише 24 Канал.

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Умови для подачі на громадянство в Португалії

Португалія є однією з країн Європи, де можна легко отримати громадянство. Іноземець має право подати заявку, якщо прожив в країні щонайменше 5 років.

На момент подачі треба мати дійсну посвідку на проживання (Autorização de Residência).

Крім цього, потрібно знати португальську мову на рівні A2 або вище. Рівень підтверджується сертифікатом CIPLE (Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira). Якщо людина навчалася в португальській школі або університеті, цього може бути достатньо.

Крім цього, поліція та Служба у справах іноземців перевіряє особу на репутацію, адже претендент не може мати судимості за злочини, які караються у Португалії на понад 3 роки ув'язнення.

Довідка. Заявка подається через Instituto dos Registos e do Notariado. Її можна подати особисто або через адвоката.

Необхідні документи

Заповнена заява на громадянство за офіційною формою.

Чинний паспорт.

Свідоцтво про народження (оригінал і переклад португальською мовою).

Підтвердження законного перебування в Португалії. Наприклад, посвідка на проживання.

Довідка про несудимість з Португалії та країни походження (й інших країн, де людина проживала).

Підтвердження знання мови, як от сертифікат CIPLE.

Також потрібно буде сплатити державне мито за розгляд заяви. Довідка про оплату збору долучається до заяви.

Скільки чекати на видачу громадянства Обробка заявки може тривати від 6 місяців до 2 років – це залежить від завантаженості системи. Після отримання сертифіката про громадянство можна оформити португальський паспорт.

Також зауважимо, що отримати португальське громадянство можна й іншими шляхами, зокрема через шлюб та походження (якщо батьки громадяни Португалії або людина нащадок євреїв-сефардів, яких вигнали з Іберійського півострова в XV столітті).

Крім цього, отримати громадянство можна через програму "Золота віза" (Golden Visa) шляхом інвестицій в нерухомість, економіку, або створення робочих місць.